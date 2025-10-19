Es tendencia:
Malas noticias para River y Boca: así quedó la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Platense

El Canalla se hizo fuerte de local y se aferró al primer boleto rumbo a la Copa Libertadores tras sacarle una considerable ventaja a sus perseguidores.

Por Bruno Carbajo

Alejo Véliz, el autor de la victoria de Rosario Central ante Platense.
Tras la derrota de Boca frente a Belgrano y la victoria de River sobre Talleres en Córdoba, la fecha 13 del Torneo Clausura continuó este domingo con varios encuentros que movieron la tabla anual del fútbol argentino. Y todos aquellos equipos que pelean por entrar a las copas internacionales tuvieron que seguir atentos los resultados de la jornada, que dejó consecuencias directas en la pelea por los boletos a la Copa Libertadores 2026.

El gran golpe de la fecha lo dio Rosario Central, que superó 1 a 0 a Platense en el Gigante de Arroyito y se afianzó como líder absoluto de la tabla anual. Con este triunfo, el Canalla alcanzó los 59 puntos, se despegó de sus perseguidores y amplió a siete la diferencia con River, su escolta con 52 unidades. Además, Central todavía tiene pendiente disputar 45 minutos ante Sarmiento, lo que podría estirar aún más la brecha. En tanto, Boca (50) quedó a nueve porotos de distancia, relegado en cuarto puesto, correspondiente a zona de Copa Sudamericana.

El resto de los resultados de la jornada no generaron grandes modificaciones en los puestos de copas internacionales. Las victorias de Vélez (2-0) ante Sarmiento, San Martín de San Juan (1-0) frente a Independiente y Estudiantes (2-0) en el clásico platense ante Gimnasia movieron principalmente posiciones de mitad de tabla hacia abajo. La fecha 13 continuará el lunes con un duelo clave: si Riestra logra ganar su compromiso, podría superar a Boca y alcanzar a Argentinos Juniors (51), en la pelea por el último cupo de repechaje a la Copa Libertadores.

Cómo quedó la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)592836:142216111
2River (LIBERTADORES)522941:211914105
3Argentinos (FASE PREVIA – LIB)512939:19201496
4Boca (SUDAMERICANA)502843:21221486
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)482830:161412124
6Racing (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462927:20712107
8Tigre (SUDAMERICANA)442829:2181288
9Barracas Central (SUDAMERICANA)432733:29411106
10San Lorenzo432823:19411107
11Huracán432925:22311107
12Estudiantes de La Plata422933:3211199

Así cerrará la Fecha 13 del Torneo Clausura

Lunes 20 de octubre

19:00 Tigre – Barracas Central (Zona A)
19:00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B)
21:15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B)

Martes 21 de octubre

19:15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)

Miércoles 22 de octubre

19:30 Huracán – Central Córdoba

