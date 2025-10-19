Malas noticias para River y Boca: así quedó la tabla anual tras la victoria de Rosario Central ante Platense

Tras la derrota de Boca frente a Belgrano y la victoria de River sobre Talleres en Córdoba, la fecha 13 del Torneo Clausura continuó este domingo con varios encuentros que movieron la tabla anual del fútbol argentino. Y todos aquellos equipos que pelean por entrar a las copas internacionales tuvieron que seguir atentos los resultados de la jornada, que dejó consecuencias directas en la pelea por los boletos a la Copa Libertadores 2026.

El gran golpe de la fecha lo dio Rosario Central, que superó 1 a 0 a Platense en el Gigante de Arroyito y se afianzó como líder absoluto de la tabla anual. Con este triunfo, el Canalla alcanzó los 59 puntos, se despegó de sus perseguidores y amplió a siete la diferencia con River, su escolta con 52 unidades. Además, Central todavía tiene pendiente disputar 45 minutos ante Sarmiento, lo que podría estirar aún más la brecha. En tanto, Boca (50) quedó a nueve porotos de distancia, relegado en cuarto puesto, correspondiente a zona de Copa Sudamericana.

El resto de los resultados de la jornada no generaron grandes modificaciones en los puestos de copas internacionales. Las victorias de Vélez (2-0) ante Sarmiento, San Martín de San Juan (1-0) frente a Independiente y Estudiantes (2-0) en el clásico platense ante Gimnasia movieron principalmente posiciones de mitad de tabla hacia abajo. La fecha 13 continuará el lunes con un duelo clave: si Riestra logra ganar su compromiso, podría superar a Boca y alcanzar a Argentinos Juniors (51), en la pelea por el último cupo de repechaje a la Copa Libertadores.

Cómo quedó la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 59 28 36:14 22 16 11 1 2 River (LIBERTADORES) 52 29 41:21 19 14 10 5 3 Argentinos (FASE PREVIA – LIB) 51 29 39:19 20 14 9 6 4 Boca (SUDAMERICANA) 50 28 43:21 22 14 8 6 5 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 48 28 30:16 14 12 12 4 6 Racing (SUDAMERICANA) 46 29 40:29 11 14 4 11 7 Lanús (SUDAMERICANA) 46 29 27:20 7 12 10 7 8 Tigre (SUDAMERICANA) 44 28 29:21 8 12 8 8 9 Barracas Central (SUDAMERICANA) 43 27 33:29 4 11 10 6 10 San Lorenzo 43 28 23:19 4 11 10 7 11 Huracán 43 29 25:22 3 11 10 7 12 Estudiantes de La Plata 42 29 33:32 1 11 9 9

Así cerrará la Fecha 13 del Torneo Clausura

Lunes 20 de octubre

19:00 Tigre – Barracas Central (Zona A)

19:00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B)

21:15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B)

Martes 21 de octubre

19:15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)

Miércoles 22 de octubre

19:30 Huracán – Central Córdoba