En las últimas horas, y después del escándalo que se originó en el empate entre Barracas Central y Huracán, que terminó con el cargo de Frank Darío Kudelka al frente del Globo, dentro del fútbol argentino continúan las salidas de los entrenadores.

Durante el fin de semana, se consumaron los descensos de San Martín de San Juan y también de Godoy Cruz, quien regresó a la Primera Nacional luego de 18 temporadas, Leandro Romagnoli le presentó su renuncia al presidente Jorge Miadosqui.

El Pipi, que recibió la propuesta de Miadosqui para continuar al frente del plantel y buscar el ascenso en la próxima temporada, no aceptó y armó las valijas para dejar de ser el entrenador, ya que su postura era indeclinable.

Por el momento, desde la dirigencia del Verdinegro todavía no se pusieron a buscarle un reemplazante, ya que esperarán algunos días para reunirse entre sí y definir los pasos a seguir para encontrar el nuevo estratega que pueda devolver a la institución a la Liga Profesional.

Leandro Romagnoli dejó su cargo. (Prensa San Martín de San Juan)

Las estadísticas de Leandro Romagnoli en San Martín de San Juan

A lo largo de su paso por San Martín de San Juan, fueron 23 los partidos que dirigió el Pipi Romagnoli, obtuvo 6 triunfos, 7 empates y 10 derrotas.

Publicidad

Publicidad

ver también Se fue de Boca sin jugar, estuvo 4 años en Chipre y ahora es la revelación del fútbol argentino: lleva 7 goles en el Torneo Clausura

ver también Días y horarios confirmados para los octavos de final del Torneo Clausura: cuándo juegan River y Boca

DATOS CLAVES