Tras el descenso de San Martín de San Juan, Leandro Romagnoli renunció a su cargo como DT

El entrenador abandonó su cargo luego de 23 partidos y no haber podido salvarse del descenso.

Por Julián Mazzara

Leandro Romagnoli dejó de ser el DT de San Martín de San Juan.
En las últimas horas, y después del escándalo que se originó en el empate entre Barracas Central y Huracán, que terminó con el cargo de Frank Darío Kudelka al frente del Globo, dentro del fútbol argentino continúan las salidas de los entrenadores.

Durante el fin de semana, se consumaron los descensos de San Martín de San Juan y también de Godoy Cruz, quien regresó a la Primera Nacional luego de 18 temporadas, Leandro Romagnoli le presentó su renuncia al presidente Jorge Miadosqui.

El Pipi, que recibió la propuesta de Miadosqui para continuar al frente del plantel y buscar el ascenso en la próxima temporada, no aceptó y armó las valijas para dejar de ser el entrenador, ya que su postura era indeclinable.

Por el momento, desde la dirigencia del Verdinegro todavía no se pusieron a buscarle un reemplazante, ya que esperarán algunos días para reunirse entre sí y definir los pasos a seguir para encontrar el nuevo estratega que pueda devolver a la institución a la Liga Profesional.

Leandro Romagnoli dejó su cargo. (Prensa San Martín de San Juan)

Las estadísticas de Leandro Romagnoli en San Martín de San Juan

A lo largo de su paso por San Martín de San Juan, fueron 23 los partidos que dirigió el Pipi Romagnoli, obtuvo 6 triunfos, 7 empates y 10 derrotas.

DATOS CLAVES

  • Leandro Romagnoli renunció como entrenador de San Martín de San Juan tras el descenso del equipo.
  • Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional luego de 18 temporadas en la máxima categoría.
  • El descenso de San Martín de San Juan se consumó durante el pasado fin de semana.
