River y San Martín de San Juan se verán las caras este domingo desde las 19.15 horas en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura. En los bancos de suplentes estarán dos enormes ex jugadores que supieron deleitar a los amantes del fútbol por su jerarquía: Marcelo Gallardo y Leandro Atilio Romagnoli. En la previa del encuentro entre el Millonario y el Santo, el Pipi le puso un poco de picante, aunque con respeto hacia su rival.

Romagnoli dialogó en conferencia de prensa y afirmó: “Es un partido complicado, ya conocemos al rival. Vamos con nuestras armas, con la expectativa de hacer un buen partido y plantarnos bien en la cancha. Sabemos que es difícil, pero intentaremos jugar nuestro juego y buscar la victoria”. Cabe recordar que el Santo necesita sumar de a tres para salir de la zona de descenso, mientras que el Millonario va por los tres puntos para volver a la cima de la Zona B del Clausura y también para quedar como líder de la tabla anual, la que da cupos a las copas internacionales de 2026.

Leandro Romagnoli. (Foto: Prensa San Martín de San Juan).

¿Cómo formaría San Martín de San Juan ante River?

Si bien resta la confirmación del Pipi Romagnoli, San Martín de San Juan saldría a jugar al Monumental con: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. Cabe recordar que el Santo viene de superar por 1 a0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local por la última jornada.

San Martín de San Juan, muy comprometido con el descenso

El Santo está último tanto en la tabla anual como en la de promedios, aunque la realidad es que todavía no está condenado ya que restan por disputarse diez jornadas de la temporada regular. En ambas tablas está solamente a un punto de Aldosivi, el único equipo que divide de la misma manera, por lo que en caso de superarlo lo hará en las dos tablas, pero ahí ya entran en juego otros equipos a los que debe pasar y al que tiene más cerca en la anual es a Talleres, que también está solamente un punto por encima.

