Uno por uno: de qué equipo son hinchas los jugadores de la Selección Argentina

La Selección Argentina cuenta con una gran cantidad de jugadores de primer nivel, que se destacan en Europa. Muchos de ellos surgidos en el fútbol local, que son hinchas de distintos equipos de nuestra liga y siguen a sus clubes a distancia.

En el caso de los futbolistas del seleccionado, también fueron niños que corrieron detrás de la pelota y mantienen viva la misma pasión a pesar del rumbo al que los ha llevado su profesión. A partir de una investigación previa, realizamos un repaso para conocer De qué equipo son hinchas los futbolistas de La Scaloneta. ¡Enterate en esta nota!

Dibu Martínez: Independiente

Surgido de las Inferiores de Independiente, el arquero y referente del Aston Villa llegó a decir en una entrevista que sacrificaría dinero para volver al Rojo, pero luego también declaró que le perdió cierto cariño por los malos manejos dirigenciales.

Igualmente, aunque ya no tan fanático, está claro que el Dibu tiene su corazón en Avellaneda. Y a pesar de tantos idas y vueltas, quien dice que a lo mejor en el futuro tenga revancha y pueda vestir esos colores.

Gerónimo Rulli: Estudiantes (LP)

Así como en algún momento se animó a contar que su madre es fanática de Boca y que soñaría con verlo jugar con la camiseta Xeneize, en más de una oportunidad Gerónimo se encargó de aclarar que él es hincha de Estudiantes de La Plata. Y fue justamente en el Pincha, donde logró mostrar su mejor versión deportiva.

Una vez culminada su gran etapa en el fútbol europeo, quizás se dé la posibilidad de un regreso. Los fans del elenco platense estarán agradecidos de verlo de nuevo con la albirroja.

Gonzalo Montiel: River

Cumpliendo el sueño de muchos, el lateral derecho tocó el cielo con las manos en la final de Madrid con la camiseta de River, el club del que es hincha desde chico. Siempre del mismo lado de la vereda, Montiel es fanático del Millonario y no se cansa de demostrarlo.

Casi un tocado por la varita mágica, también estuvo en el momento indicado con la Selección Argentina, al patear el penal que le dio la gloria eterna en el Mundial de Qatar 2022. Después de un período en Europa, decidió volver al equipo de sus amores.

Nahuel Molina: River

A pesar de haber hecho las divisiones inferiores en Boca y haber debutado en Primera en el club de La Ribera, tanto Nahuel como su padre son hinchas de River. No es el primero ni será el último que, siendo fanático del eterno rival, defendió con profesionalismo la otra camiseta.

Es cierto que el profesionalismo y el paso del tiempo puede cambiar las formas de cariño y que, seguramente, el lateral derecho tendrá un recuerdo más que importante de su paso por Boca, pero el primer amor nunca se olvida.

Cristian Romero: Belgrano y Boca

Considerado un caudillo de la defensa argentina, que se lució como capitán del Tottenham, Cuti comenzó su carrera en Talleres, aunque siendo muy chico decidió irse a Barrio Alberdi para debutar en Belgrano, el club de sus amores. En una visita como campeón del mundo, el, pueblo celeste le dio una bienvenida inolvidable.

Pero ¡ojo! porque el defensor está catalogado como un doble camiseta, ya que hay varias publicaciones que lo afirman simpatizante de Boca. Combo perfecto para aquella famosa Promoción del año 2011 entre el Pirata cordobés y River Plate.

Leonardo Balerdi: Boca

Llegó a los 14 años al club y cumplió el sueño de la gran mayoría: vestir los colores del club es hincha. Y si bien, su paso fue demasiado corto ya que casi sin tocar la primera división fue vendido a Europa, Leonardo Balerdi pudo usar la camiseta de Boca, club del que es fanático.

El defensor del Olympique de Marsella dejó una frase que demuestra lo que significa el Xeneize para él. Ante la consulta de un periodista sobre si jugar un partido decisivo podía generar miedo, no dudó en contestar: “No tengo miedo, soy de Boca”. Sin dudas, la frase demuestra su fanatismo por el club y como lo asocia a lo que tiene que tener un futbolista para triunfar.

Nicolás Otamendi: River

Quizá uno de los que más público lo hace, Otamendi es hincha fanático de River. Siempre mira los partidos a pesar de la diferencia horaria y hasta en muchas oportunidades se llegó a asegurar que volvería a su país para retirarse con la camiseta del club de sus amores.

Aunque esa situación no llegó a concretarse y, con el paso del tiempo, para cada vez más difícil que se haga realidad, el sentimiento por la institución de Núñez sigue siendo inalterable. El caudillo de la defensa argentina es ¡gallina hasta la médula!

Lisandro Martínez: Boca

Aunque nunca lo dijo en las cámaras y su paso por Defensa y Justicia es lo que más recuerdan los hinchas del fútbol argentino, a Licha lo mandó al frente su vieja cuenta de Twitter (actualmente X). Aunque la falta de información en primera persona genera dudas, sus posteos lo dejan en evidencia.

A partir de todo esto, el razonamiento es lógico, claro y contundente: el marcador central que la rompió en el Manchester United… es hincha de Boca. ¿Lo confesará algún día?

Nicolás Tagliafico: Banfield

En Avellaneda lo aman, a partir de lo que fue su gran producción con la camiseta de Independiente, pero la realidad es que Taglia ya repitió en varias entrevistas a lo largo de su carrera que es hincha de Banfield. El Taladro es el club en el realizó todas las divisiones inferiores (desde el baby-fútbol) y con el que debutó profesionalmente en el Torneo Clausura 2011.

Seguramente que el cariño por el Rojo también está presente, pero a la hora de elegir, es más probable que el campeón del mundo decida apostar por volver al inicio de todo, donde comenzó su gran carrera deportiva.

Rodrigo de Paul: Boca

Este es uno de los nombres que puede generar controversia. El mediocampista que ganó preponderancia internacional en el Atlético Madrid, y hoy es figura del Inter Miami, ha dicho en varias oportunidades que es hincha de Racing, pero hay gente cercana que asegura que al bueno de Rodrigo le tiran más los colores de Boca.

Hay una realidad que se repite en muchos casos de futbolistas: de chico eran hinchas de un club y esto fue cambiando a partir de llevar adelante sus carreras como profesionales. Quizás, haya que pensar que esto es lo que sucedió con De Paul. Solo él lo sabe.

Enzo Fernández: River

Su rápida consagración después de haber sido la gran sorpresa del Mundial de Qatar puede haber acelerado su paso al estrellato, pero no confundió sus sentimientos. El mediocampista y figura de la Selección Argentina es fanático total de River y se encarga de ratificarlo cada vez que puede.

Por ejemplo, en su paso por Chelsea se encargó de evangelizar a compañeros, a los que terminó haciendo hinchas del equipo millonario y con los que compartía las actuaciones y los resultados más destacados.

Alexis Mac Allister: Boca

Pese a que el paso de Alexis Mac Allister por Boca fue de apenas 20 partidos en 2019 (en los que marcó dos goles, repartió cuatro asistencias y ganó un torneo local), su vínculo con el Xeneize es fuerte, y en más de una oportunidad confesó que hincha del club.

De esta manera, mantiene el legado familiar, ya que su padre Carlos también jugó en el elenco de la Ribera. En su caso, fueron 150 partidos con la azul y oro entre 1992 y 1995. El fanatismo se lleva en la sangre.

Exequiel Palacios: River

Aunque desde hace muchos años está instalado en Alemania, el multicampeón con River se encargó de confirmar que desde chico iba a la cancha a ver al Millonario. Claro, cumplió su sueño llegando a Primera y yéndose por la puerta grande.

Luego de su gran experiencia en el Bayern Leverkusen, quizás en apenas unos años más, pueda pegar la vuelta a Núñez, donde lo esperan con los brazos abiertos, para cerrar de la mejor manera su etapa como futbolista profesional.

Leandro Paredes: Boca

Desde el momento en el que le tocó debutar en Primera División lo dijo y no hay dudas al respecto: Paredes es hincha de Boca, el club en el que se formó profesionalmente. Es más, se mostró muy emocionado al jugar en La Bombonera con la Albiceleste y hasta le tocó recibir una camiseta en modo de homenaje.

Jugando con la casaca de la Roma, Leandro festejó una clasificación junto a su DT de ese momento, Danielle De Rossi (otro ex xeneize), haciendo alusión a que el triunfo había sido “a lo Boca”. Fanatismo en estado puro, que quedó en evidencia al tomar la decisión de regresar al club en plena vigencia futbolística.

Giuliano Simeone: River

En las últimas temporadas, el hijo del Cholo se transformó en una de las grandes figuras del Atlético de Madrid, además de convertirseen una de las caras de la renovación de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. Sus comienzos los realizó en el club de sus amores: River Plate, donde llegó a jugar en Reserva.

Si bien se trata más de una expresión de deseo que de una posibilidad concreta, principalmente en el corto y mediano plazo, hace un tiempo atrás Giuliano dejó una frase que generó entusiasmo en los hinchas de River: “Ojalá algún día en el futuro pueda volver a estar en River”, expresó.

Nicolás González: River

Considerado dentro del ciclo Scaloni como el Jugador Número 12 de la Selección Argentina, ha rendido en todas las posiciones que el entrenador lo probó. Nico dijo en una entrevista que le hicieron durante su etapa en la Fiorentina que es hincha de River, como toda su familia.

Un polifuncial de los que no abundan, al menos a su nivel. No quedan tantos recuerdos frescos de su andar por el fútbol argentino (vistió la camiseta de Argentinos Juniors), y quizás el conjunto de Núñez sea capaz de recuperarlos. Los fanáticos de la banda ya toman nota pensando en el futuro.

Giovani Lo Celso: Rosario Central

Con varias fotos que lo demuestran desde su infancia, no quedan dudas de que el talentoso mediocampista zurdo que tiene la Selección Argentina es fanático de Rosario Central. “Me crié en este club y me despido muy contento”, dijo antes de emigrar hacia el Viejo Continente.

Como tantos otros representantes de la buena cantera rosarina, Lo Celso es fiel a sus raíces. Y seguramente, después de brillar en Europa, pegue la vuelta para volver a vestir los colores del Canalla.

Thiago Almada: Boca

Una de las tantas joyas que forma el fútbol argentino y que, de un día para otro, emigran hacia algún lugar del planeta. Thiago fue figura en Vélez, pero casi sin poder disfrutarlo se instaló en los Estados Unidos. Después del título mundial con la Selección Argentina, le empezaron a llover ofertas, entre ellas, alguna que tocó más de cerca sus sentimientos.

Es que, Almada no duda en demostrar que él y toda su familia son hinchas de Boca. Por eso, en algún momento le gustaría jugar en el elenco de la Ribera, ya que, aunque su nombre sonó en varios mercados de pases, finalmente no terminó ocurriendo nada. Talento no le falta para poder cumplir su sueño.

Nico Paz: Boca

Surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid, su nombre suena cada vez con mayor importancia en la Selección Argentina, a partir de sus buenos rendimientos en el Como de Italia. Pese a que nació en Tenerife y que creció en España, siempre tuvo un fuerte apego con la Argentina, sobre todo por su papá, Pablo, ex futbolista del equipo nacional.

Luego de su debut con la Albiceleste, se conoció una foto de Nico de pequeño con la camiseta de Boca. En la imagen en cuestión se lo ve con una sonrisa de oreja a oreja mientras viste la casaca xeneize del año 2011, que lució Martín Palermo en su último campeonato como jugador profesional.

Lionel Messi: Newell’s

Más allá que su idolatría prácticamente ya no tiene detractores y que se ha transformado en uno de los íconos y símbolos más importantes en la historia del fútbol argentino, también está claro que hay un club por el que Lio Messi tiene un sentimiento particular y especial. Obviamente, lo trae desde chico, como herencia familiar.

Aunque en algún momento se presumió que tenía simpatía por River (hay fotos que lo respaldan), en los últimos años quedó evidenciado que La Pulga es hincha de Newell’s. Él mismo lo remarcó en varias oportunidades. Toda su familia es de la Lepra, aunque uno de sus hermanos es de Rosario Central.

Lautaro Martínez: River

Aunque la rompió con la camiseta de Racing y la gente lo quiere al punto de tatuarse su cara, en una entrevista que le hicieron ya jugando con la camiseta del Inter,Lautaro aseguró: “No soy hincha de Racing, pero al club le he tomado un cariño muy grande”.

Evidentemente, es la mayor sorpresa de todas, teniendo en cuenta que el bahiense se formó en el elenco de Avellaneda y la mayoría futbolera imaginaba que el cariño había crecido con los años. Bueno, no, el Toro tiene en claro de qué equipo en hincha… y ese es River Plate.

Julián Álvarez: River

Aunque, es cierto que han aparecido varias fotos en la que se lo ve con la camiseta de Boca, cuando era muy chico (llegó a probarse en el club), toda su familia se encargó de aclarar que es de River. Ah, también hay fotografías suyas visitando el Estadio Monumental, que pueden dar muestras de esto.

Con el tiempo y en el medio del crecimiento de su popularidad, apareció un video en el que el propio Julián dice ser del Millonario. Listo, asunto saldado… al menos, para nosotros.

Franco Mastantuono: River

Mastantuono no solo es una de las grandes promesas del fútbol argentino, sino también un fanático declarado de River Plate. Durante su fugaz paso por la primera división del Millonario, el delanterono ocultó su amor: lo demostró en la cancha y lo confirmaba besándose el escudo.

El joven que supo destacarse como uno de los mejores juveniles del tenis argentino eligió el fútbol como su camino, y River como su casa. “Me beso el escudo siempre porque soy muy hincha de River”, afirmó alguna vez el propio Franco, dejando en claro que más allá del talento, en su paso por el club se dio ese amor genuino por la camiseta.

Lionel Scaloni: Boca

El gestor de La Scaloneta es relacionado con regularidad con Newell’s, club en el que se formó y por el que tiene un enorme cariño (además de ser muy respetado por su gente), pero hace muchos años atrás en un programa de TV, el DT de la Selección Argentina se encargó de confirmar que es hincha de Boca. ¡Sorpresa!

Indudablemente, el entrenador debe vivir sensaciones especiales cada vez que el equipo argentino hace las veces como local en La Bombonera. Pese a que nunca vistió sus colores como jugador, quizás en algún momento tenga la posibilidad de hacerlo como entrenador del Xeneize.