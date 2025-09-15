Nuevo ranking mundial de clubes: River es el mejor argentino mientras Boca no entra en el top 100

Meses después de la finalización de la temporada 2024/25, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su habitual ranking con los 500 mejores equipos del mundo, teniendo en cuenta su desempeño desde el 1° de septiembre del año pasado hasta el 31 de agosto de este año.

En el mismo, hubo pocos movimientos en los primeros puestos, ya que el PSG, campeón de la última Champions League, subió al primer puesto y relegó al Real Madrid a la segunda ubicación. En donde sí hubo cambios, fue en los clubes argentinos, ya que algunos subieron varias posiciones, mientras que otros las bajaron.

El movimiento más llamativo fue el de Boca. El Xeneize, que estuvo en el puesto 112 del ranking pasado, bajó 22 posiciones y cayó al 134° lugar, que lo comparte con el FK Borac Banja Luka de Bosnia, con un coeficiente de 134 puntos. De esta manera, el elenco argentino quedó como el noveno mejor de su país.

Además, como consecuencia de esta caída, el equipo de la Ribera ni siquiera entra en el top 20 de los mejores clubes de Sudamérica en la última temporada, debido a que en el curso 2024/25 no ganó títulos, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 y no clasificó a la fase de grupos de la Libertadores 2025.

En cuanto a los equipos argentinos, quien más alto aparece es River, que está en el puesto 29, al igual que Galatasaray de Turquía, con 258 puntos. A pesar de ser el que más arriba está, bajó 8 posiciones debido a que en la edición anterior del ranking estaba en el vigésimo primer lugar. Racing, por su parte, es el segundo.

En total, dentro de los 500 mejores equipos del mundo, aparecen 27 que se encuentran en la Liga Profesional. Los únicos ausentes son Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan, quienes ascendieron a Primera División en 2024, y Sarmiento de Junín, de mala campaña en la última temporada.

Pasando a Sudamérica, dentro de los primeros 20 de este ranking aparecen cinco equipos argentinos: River es el primero (puesto 29 del mundo), Racing el segundo (puesto 35), Central Córdoba de Santiago del Estero el tercero (puesto 56). Luego aparece Vélez en el cuarto lugar (puesto 68) y cierra Huracán en el quinto puesto (86 en el ranking).

Los equipos argentinos ubicados dentro de los 500 mejores del mundo

River (29°) Racing (35°) Central Córdoba (55°) Vélez (68°) Huracán (86°) Lanús (94°) Independiente (111°) Estudiantes de La Plata (111°) Boca (134°) Godoy Cruz (158°) San Lorenzo (197°) Defensa y Justicia (202°) Platense (215°) Rosario Central (231°) Talleres (240°) Argentinos Juniors (255°) Independiente Rivadavia (267°) Deportivo Riestra (274°) Tigre (285°) Barracas Central (285°) Unión (328°) Atlético Tucumán (328°) Belgrano (380°) Gimnasia de La Plata (414°) Newell’s (452°) Instituto (469°) Banfield (494°)

