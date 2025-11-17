Pese a la sanción de Aprevide, Racing vs. River por los octavos de final del Torneo Clausura se jugaría con público: el motivo

Con el diario del viernes, el cruce de octavos de final entre Racing y River se perfila como el duelo más atractivo y estelar de la fase eliminatoria del Torneo Clausura. Y aunque todavía no tiene fecha confirmada, el encuentro a disputarse en el Cilindro de Avellaneda podría contar con una particularidad que cambiaría por completo la previa: la presencia de público local, a pesar de la sanción vigente de Aprevide.

Sí, vale recordar que la Academia se encuentra actualmente cumpliendo una dura sanción impuesta por Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), que la obligaba a jugar tres partidos como local a puertas cerradas. La penalización se debe al recordado recibimiento con pirotecnia que el club preparó en la Copa Libertadores ante Flamengo. De esos tres encuentros, Racing solo cumplió uno (el disputado la semana pasada ante Defensa y Justicia).

No obstante, desde Avellaneda no se dan por vencidos y están poniendo todas las cartas sobre la mesa para revertir el castigo. Al punto que las chances respecto a que la llave contra River se pueda jugar con el aliento de su gente en las tribunas es alta. Y todo se debe a un meticuloso trabajo y diálogo con Aprevide.

Racing disputó su último partido como local a puertas cerradas (Prensa Racing).

La estrategia de Racing para levantar el castigo

Según pudo saber Bolavip, si bien Aprevide no se muestra convencida de levantar la sanción, Racing presentó un descargo en las últimas horas. En la comunicación, la dirigencia de la Academia habría intentado deslindarse de responsabilidad por los festejos, dejando asentado su primer acercamiento para dejar atrás la sanción.

Sin embargo, el organismo retrucó señalando que el club habría colaborado con el recibimiento al apagar las luces del estadio durante la exhibición de pirotecnia para aumentar el impacto visual. Pese a este tira y afloje, existe la chance de un movimiento fuerte de Racing: estaría dispuesto a admitir la culpabilidad total de lo sucedido, lo cual podría llevar a Aprevide a flexibilizar la medida y habilitar el aforo de público para la Academia.

Publicidad

Publicidad

ver también Rivales confirmados para Boca y River: así quedaron los octavos de final del Torneo Clausura 2025

ver también Tras la amenaza de Andrés Gariano, Frank Darío Kudelka renunció como DT de Huracán

Pese a que no deja de presentarse llamativo que el castigo quede en el olvido habiendo cumplido una tercera parte del mismo, la última palabra está por verse. Todo indica que la respuesta final llegará a la brevedad. Hasta el momento, lo cierto es que, sin un cronograma oficial a la vista, en Avellaneda ya empiezan a jugar el partido fuera de la cancha para asegurar que el duelo ante River cuente con un marco acorde en las tribunas del Cilindro.

Datos clave