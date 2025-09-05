Es tendencia:
Qué canal pasa hoy Boca vs. River por el Superclásico de Reserva

En el Boca Predio de Ezeiza, el Xeneize y el Millonario disputarán el primer Superclásico de la temporada.

Por Marco D'arcangelo

Boca y River se enfrentan por el Superclásico de Reserva.
En el Boca Predio de Ezeiza, por los interzonales de la octava fecha del Torneo Proyección, Boca recibe a River en el primer Superclásico de Reserva de la temporada. El mismo, se disputará este viernes a partir de las 20.00 horas y será dirigido por Facundo Carretero.

El Xeneize, llega como tercero de la Zona A con 15 puntos y buscará una victoria que lo meta en la cima de su grupo momentáneamente. Es por eso que su entrenador, Mariano Herrón, contará con futbolistas que bajaron de Primera, como el defensor Mateo Mendía y el mediocampista Camilo Rey Domenech

River, por su parte, está quinto en la Zona B con 12 unidades, por lo que necesita sumar de a tres para meterse en las primeras posiciones. Para este duelo, Marcelo Escudero contará con Giorgio Constantini y Juan Cruz Meza, dos habituales convocados por Gallardo para el primer equipo. 

¿Qué canal pasa Boca vs. River por el Superclásico de Reserva?

El encuentro entre el Xeneize y el Millonario, programado para este viernes 5 de septiembre a las 20.00 horas podrá verse en vivo a través de la página web de LPF Play. Allí, quienes quieran verlo deberán crearse una cuenta y accederán al partido de manera gratuita. 

Las posibles formaciones del partido 

Boca: Sebastián Díaz Robles; Kevin Giménez, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Camilo Rey Domenech, Santiago Dalmasso; Tomás Aranda; Juan Cruz Payal, Gonzalo Gelini y Valentino Simoni.

River: Santiago Beltrán; Agustín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González, Lisandro Bajú; Giorgio Costantini; Cristian Jaime, Thiago Acosta, Juan Cruz Meza; Joaquín Flores y Joaquín Freitas.

