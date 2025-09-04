River sí, Boca y Newell’s no: revelaron tres equipos del fútbol argentino que Lionel Messi siguió de cerca este año

Mientras Lionel Messi se prepara para disputar su último partido de Eliminatorias con la Selección Argentina en el país, este mismo jueves desde las 20.30 ante Venezuela, un jugador del ámbito doméstico que lo visitó no hace mucho tiempo en Miami reveló detalles del fanatismo del capitán por el fútbol argentino.

Iván Tapia, uno de los capitanes que tiene Barracas Central e hijo del presidente de AFA, fue el encargado de repasar una charla con el mejor futbolista de la historia en la que este dio cuenta de tres equipos argentinos a los que estuvo siguiendo este año.

“Me dijo: ‘Vení a saludarme’. Estaba sentado en el banco, me pidió que me quedara y hablamos un rato. Ese momento fue impresionante y habla de lo grande que es. Charlamos de todo. Yo no sabía que miraba nuestro fútbol y me sorprendió porque me habló del partido de River contra Platense, en el Monumental cuando River quedó eliminado”, le contó el jugador del Guapo a ESPN sobre la referencia de La Pulga al duelo de cuartos de final del pasado Apertura 2025 que terminó conquistando El Calamar.

Sin que Tapia mencionara ninguna referencia a Boca, el otro gigante del fútbol argentino, ni a Newell’s, donde Messi se formó desde muy temprana edad y donde todavía sueñan que llegue a jugar de manera profesional, sí sorprendió con sus opiniones sobre clubes mucho más humildes, como Deportivo Riestra.

Lionel Andrés Messi, argentino.

“Está al tanto de todo lo que pasa. Me dijo: ‘Mirá Platense, tiene que meterle porque cualquiera puede llegar. Mirá Riestra cómo complica los partidos’. Me llamó mucho la atención porque el tipo puede estar haciendo otra cosa y mira nuestro fútbol. Eso habla de lo enorme que es”, contó el mediocampista de Barracas.

Publicidad

Publicidad

¿Jugará Messi algún día en el fútbol argentino?

Aunque Lionel Messi ha reconocido haber tenido más de una vez conversaciones con Ángel Di María, quien sí emprendió el regreso, sobre cómo sería terminar sus carreras en el fútbol argentino, también pudiendo verse tentado por la decisión que han tomado varios otros campeones del mundo, como Leandro Paredes como otro de los casos más recientes, cada vez es más difícil que esto sea posible.

Todo indica que La Pulga renovará el vínculo con Inter Miami por tres temporadas más y de ser así tendrá 41 años cuando ese contrato llegue a su fin. Así las cosas, dependerá de su decisión de hasta cuándo seguir jugando que haya una mínima chance de que lo disfrute el fútbol argentino, pero ya ha deslizado que el equipo estadounidense será el último de su carrera.