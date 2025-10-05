Quién es el árbitro de Boca vs. Newell’s por el Torneo Clausura 2025

Este domingo y a partir de las 19 horas, Boca recibe a Newell’s por la undécima jornada del Torneo Clausura 2025, en un partido electrizante y fundamental para empezar a definir la tabla de posiciones de cara a la recta final. Con la mítica Bombonera como escenario, el Xeneize y la Lepra protagonizan uno de los compromisos más emocionantes de la fecha.

Lo cierto es que Sebastián Zunino fue designado como el árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro entre el conjunto de la ribera y el oriundo de Rosario. Se trata de un juez de 37 años de edad, que en el último tiempo se ha ganado un lugar en Primera División y cada vez dirige cotejos de mayor relevancia por su aceptable rendimiento en situaciones adversas.

Al mismo tiempo, hay que destacar que Zunino está acompañado por dos colaboradores. Es que los jueces de línea son Pablo González y Walter Ferreyra, mientras que el cuarto árbitro es Álvaro Carranza. A su vez, también vale resaltar la presencia de Pablo Dóvalo en el VAR y su ladero Diego Verlotta como AVAR, para llevar a cabo la tarea con la herramienta tecnológica.

Sebastián Zunino dirigiendo un Boca – Estudiantes de La Plata en 2023. (Getty Images)

Los números de Zunino dirigiendo a Boca y a Newell’s

Como árbitro principal en partidos de Boca, Zunino dirigió en 3 oportunidades. Con una estadística apenas positiva, el Xeneize sumó una victoria y dos empates. El triunfo corresponde a la última alegría azul y oro, cuando venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata por este Torneo Clausura 2025, mientras que las igualdades son ante Sarmiento en 2024 y contra Estudiantes de La Plata en 2023.

En contraparte, fueron 2 ocasiones las que le tocó estar a cargo de duelos protagonizados por Newell’s. Con números levemente negativos, la Lepra acumula una derrota y un empate, con Sebastián como colegiado designado por la Asociación del Fútbol Argentino. Dichos cotejos se deben a la caída frente a Gimnasia de La Plata en 2024 y la igualdad ante Tigre en 2023.

El cuerpo arbitral para Boca – Newell’s

Árbitro : Sebastián Zunino

: Sebastián Zunino Árbitro asistente 1 : Pablo González

: Pablo González Árbitro asistente 2 : Walter Ferreyra

: Walter Ferreyra Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR : Pablo Dóvalo

: Pablo Dóvalo AVAR: Diego Verlotta