Quién es el árbitro de River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

Por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, River Plate se enfrenta este domingo ante Sarmiento de Junín en el Estadio Más Monumental. Los comandados por Marcelo Gallardo se reencontrarán con su público ante la necesidad de sumar tres puntos importantes.

El Millonario precisa ganar para acercarse a la clasificación para los octavos de final y la cima de la Zona B. En la misma línea, quedó detrás de Boca Juniors en la tabla anual, por lo que cada punto en esta instancia es crucial en la lucha por los boletos directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En ese contexto, River preparó el encuentro ante el Verde al conocer que Sebastián Zunino es el árbitro asignado por AFA en esta oportunidad. Será la primera vez que el colegiado de 37 años imparta justicia en un compromiso entre el Millonario y los de Junín.

Será la décima vez de Zunino en partidos de River, con saldo a favor para ellos, pero con dos duras derrotas, ante Temperley por Copa Argentina y ante Racing. En cambio, Sarmiento aún no conoce la victoria con este árbitro en cancha.

El historial de Zunino en partidos de River

Desde su primer duelo con el Millonario como protagonista, en 2022, Zunino lo dirigió en 9 oportunidades, con un saldo de 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas para los de Núñez. El más reciente fue el triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz en agosto, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025.

El historial de Zunino en partidos de Sarmiento

Al combinado de Junín lo dirigió en 4 ocasiones, sin victorias hasta el momento para el Verde. Fueron 3 empates y 1 derrota y el último compromiso con Zunino en el campo fue en agosto de 2024 en lo que fue empate sin goles ante Lanús en el Estadio Eva Perón.

Publicidad

Publicidad

La terna arbitral para River vs. Sarmiento

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Maximiliano Macheroni

ver también Gallardo no lo tuvo en cuenta, debe regresar a River, pero antes buscará ser su verdugo