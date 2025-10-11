logotipo del encabezado
Gallardo no lo tuvo en cuenta, debe regresar a River, pero antes buscará ser su verdugo

Se marchó a préstamo porque no entraba en los planes de Marcelo Gallardo, pero ahora intentará perjudicar a River.

Elián Giménez, futbolista de River a préstamo en Sarmiento.
Elián Giménez, futbolista de River a préstamo en Sarmiento.

River recibirá a Sarmiento, en el Monumental, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán regresar a la victoria por el ámbito doméstico, algo que no consiguen desde hace tres partidos. Si bien triunfaron y eliminaron a Racing de la Copa Argentina, también cayeron en dos ocasiones ante Palmeiras, lo que provocó su salida de la Copa Libertadores.

De cara a lo que será el partido ante el elenco de Junín, Gallardo todavía no tiene definida la formación. Pero más allá de ello, estará muy atento a uno de los mejores jugadores que tienen los dirigidos por Facundo Sava, ya que pertenece al Millonario y a fin de año retornaría. Pero antes de ello, Elián Giménez buscará ser verdugo de la institución que lo formó.

El juvenil se encuentra, hasta fin de año, a préstamo en Sarmiento, y si bien posee una opción de compra por 1.5 millones de dólares, lo que permitiría adjudicarse del 50% de la ficha de Giménez, los directivos no la ejecutarían. Por esa misma razón, y a pesar de que suma 20 partidos jugados en el Verde, totalizando 1.354 minutos, con 2 goles y 1 asistencia, retornaría al barrio porteño de Núñez, según reportó La Página Millonaria.

Con tan solo 21 años, Giménez surgió como mediocampista central y allí es donde se está desempeñando bajo las órdenes del Colo Sava. Lógicamente, es un futbolista que, por características, tiene poco gol. O casi nulo. Pero sus actuaciones deslumbran a los hinchas que, en las redes sociales, exigen que el Muñeco lo retenga si es que, finalmente, los de Junín no ejecutan la opción de compra.

El pedido de los hinchas de River por Elián Giménez

