Los memes no tuvieron piedad luego del papelón de River frente a Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

Por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, River perdió 1-0 ante Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental y agudizó notablemente su crisis futbolística. El gol convertido por Iván Morales llegó a través de un insólito blooper de Franco Armani. Ahora el Millonario acumula 6 derrotas en los últimos 7 partidos, los hinchas no tuvieron piedad y explotaron en las redes sociales.

De esta manera, el equipo de Marcelo Gallardo complicó su clasificación a los octavos de final del campeonato doméstico porque no puede salir de la senda de la derrota. Además todavía está presente en la retina la durísima eliminación de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras, donde el conjunto de Núñez cayó en ambos encuentros, tanto en Argentina como en Brasil.

Debido a esta acumulación de pésimos resultados que no hacen más que apilarse uno atrás del otro, los hinchas explotaron en el Estadio Monumental. Los jugadores fueron fuertemente insultados y silbados desde los cuatro costados, mientras que en las redes sociales tomaron un enorme protagonismo los memes a raíz de este nuevo partido que River perdió en el último tiempo.

Los memes más destacados de River ante Sarmiento

