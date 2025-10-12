Es tendencia:
La impresionante reacción de los hinchas de River en el minuto de silencio por la muerte de Miguel Ángel Russo

En la previa al duelo ante Sarmiento de Junín, los espectadores locales acompañaron en el homenaje al DT de Boca.

Por Agustín Vetere

El homenaje de River a Russo.
En el Estadio Más Monumental, River Plate recibe este domingo a Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2025. Se trata del duelo por la fecha 12, marcada por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo durante la semana, por lo que los partidos se desarrollan en medio de homenajes al DT.

Aunque el encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors, programado para el sábado, se pospuso, el resto de los compromisos de la jornada siguieron su curso. La dirigencia del Millonario no se quedó atrás y también formó parte de los minutos de silencio en todos los duelos del fútbol argentino.

En los minutos previos al choque ante Sarmiento, los jugadores se posicionaron en el círculo central para el homenaje, mientras que la pantalla del Monumental exhibió la imagen de Russo. En ese momento, los hinchas aplaudieron al entrenador de su máximo rival dejando un momento emotivo e histórico para el fútbol local.

NOTICIA EN REDACCIÓN

agustín vetere
Agustín Vetere

