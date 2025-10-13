La llamativa explicación por la que Miguel Borja entró en River vs. Sarmiento con un “63” escrito en su mano

De este lado del plano, el domingo lluvioso solo tuvo un impacto negativo en el Estadio Monumental. La durísima derrota de River por 1-0 ante Sarmiento significó la sexta derrota en los últimos 7 partidos, complicó la clasificación a los octavos de final y la próxima Copa Libertadores. Además de todo eso, Miguel Borja fue protagonista de un hecho insólito e inesperado.

Otro flojo rendimiento del Millonario derivó en una nueva caída y en la cuarta consecutiva por el Torneo Clausura 2025. Fue una noche en la que los hinchas insultaron a los jugadores con varios cánticos y los despidieron con silbidos, lo que deja en evidencia que los ánimos están en un momento complicado. En ese contexto, el delantero colombiano sorprendió a todos.

Lo cierto es que Borja se escribió el número 63 en la mano por si anotaba un gol. Las imágenes en el instante en el que estaba por saltar al campo de juego en el complemento para intentar dar vuelta el resultado, hablan por sí solas. En su ya habitual momento que se toma para rezar antes de empezar a jugar cada cotejo, el atacante tenía escrita dicha cifra en la palma izquierda…

Tweet placeholder

Desde que llegó a la institución, el Colibri acumula 62 goles con la camiseta de River y, en caso de convertir, alcanzaba los 63. Este fue el novedoso motivo por el cual, a la hora de ingresar en el segundo tiempo en busca de un empate ante Sarmiento, el oriundo de Tierralta tenía escrito dicho número en la mano izquierda para realizar un ritual conocido como “Ley de atracción”.

Incluso, en la última jugada del partido, Borja anotó el empate agónico pero fue anulado por posición adelantada. Después de una excelente maniobra individual de Cristian Jaime sobre el sector izquierdo y posterior centro rasante, el colombiano envió la pelota al fondo de la red y desató el delirio en el Estadio Monumental, pero luego el VAR determinó que estaba fuera de juego.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, ni bien marcó el tanto y festejó de cara a los hinchas que estaban en las tribunas, Borja se besó el número 63 en su mano durante la celebración. Claro que poco duró la felicidad porque cuando la herramienta tecnológica detectó su propia posición adelantada, le comunicaron al árbitro y este lo informó por los altoparlantes y segundos más tarde terminó el cotejo.

Tweet placeholder

Los números de Miguel Borja en River

Desde su arribo a la institución a mediados de 2022 por un desembolso de 7 millones de dólares y procedente de Junior de Barranquilla, Miguel Borja disputó un total de 156 partidos con la camiseta de River. En ese lapso convirtió 62 goles, repartió 10 asistencias y recibió 25 tarjetas amarillas. Además, conquistó 3 títulos domésticos: Torneo Local, Supercopa Argentina y Trofeo de Campeones.

Publicidad

Publicidad