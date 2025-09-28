Es tendencia:
Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones

En el Cilindro, la Academia y el Rojo se enfrentan en una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Se viene el segundo clásico de Avellaneda de la temporada

Tras igualar 1 a 1 en el Libertadores de América por el Torneo Apertura, la Academia y el Rojo se enfrentan en el Cilindro en lo que será la segunda edición del clásico de Avellaneda en el año.

Por Marco D'arcangelo

Racing e Independiente se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda.
© GettyRacing e Independiente se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda.

En el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura, Racing e Independiente se enfrentan en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda. El encuentro comienza a las 15.15 horas, será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN Premium como por TNT Sports.

