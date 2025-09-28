Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones

Tras igualar 1 a 1 en el Libertadores de América por el Torneo Apertura, la Academia y el Rojo se enfrentan en el Cilindro en lo que será la segunda edición del clásico de Avellaneda en el año.

En el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura, Racing e Independiente se enfrentan en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda. El encuentro comienza a las 15.15 horas, será dirigido por Nicolás Ramírez y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN Premium como por TNT Sports.