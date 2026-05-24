Cómo va River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura

Se define el primer título del año en el fútbol argentino. Mirá acá cómo va el encuentro que se disputa en el Kempes.

Esta tarde de domingo, en la víspera del feriado por el aniversario del 25 de mayo, River y Belgrano definirán al campeón del Torneo Apertura en la gran final que se disputa en el Mario Alberto Kempes desde las 15:30.

Los de Eduardo Coudet y los dirigidos por Ricardo Zielinski buscarán coronarse con el primer título nacional del 2026 en una final que promete ser un partidazo. Seguí acá el resultado del compromiso en vivo.

Los goles del compromiso

ASISTENCIA DE GALVÁN Y GOL DE COLIDIO PARA EL 1-0 DE RIVER A BELGRANO.



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¡EMPATÓ BELGRANO!



Morales ganó de cabeza y puso el 1-1 ante River



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¡ARRIBA EL MILLONARIO!



Definición de Galván, de zurda, para el 2-1 de River ⚽



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River vs. Belgrano: minuto a minuto

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Las formaciones de River y Belgrano

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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El equipo arbitral para River vs. Belgrano