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Torneo Apertura

Cómo va River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura

Se define el primer título del año en el fútbol argentino. Mirá acá cómo va el encuentro que se disputa en el Kempes.

Cómo va River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura
© GettyCómo va River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura

Esta tarde de domingo, en la víspera del feriado por el aniversario del 25 de mayo, River y Belgrano definirán al campeón del Torneo Apertura en la gran final que se disputa en el Mario Alberto Kempes desde las 15:30.

Los de Eduardo Coudet y los dirigidos por Ricardo Zielinski buscarán coronarse con el primer título nacional del 2026 en una final que promete ser un partidazo. Seguí acá el resultado del compromiso en vivo.

Los goles del compromiso

River vs. Belgrano: minuto a minuto

Las formaciones de River y Belgrano

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

El equipo arbitral para River vs. Belgrano

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
  • Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
  • VAR: Leandro Rey Hilfer
  • AVAR: Salomé Di Iorio
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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