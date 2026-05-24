Cómo va River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura

Esta tarde de domingo, en la víspera del feriado por el aniversario del 25 de mayo, River y Belgrano definirán al campeón del Torneo Apertura en la gran final que se disputa en el Mario Alberto Kempes desde las 15:30.
Los de Eduardo Coudet y los dirigidos por Ricardo Zielinski buscarán coronarse con el primer título nacional del 2026 en una final que promete ser un partidazo. Seguí acá el resultado del compromiso en vivo.
Los goles del compromiso
ASISTENCIA DE GALVÁN Y GOL DE COLIDIO PARA EL 1-0 DE RIVER A BELGRANO.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
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¡EMPATÓ BELGRANO!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 24, 2026
Morales ganó de cabeza y puso el 1-1 ante River
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¡ARRIBA EL MILLONARIO!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 24, 2026
Definición de Galván, de zurda, para el 2-1 de River ⚽
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River vs. Belgrano: minuto a minuto
Las formaciones de River y Belgrano
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
El equipo arbitral para River vs. Belgrano
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
- Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
- VAR: Leandro Rey Hilfer
- AVAR: Salomé Di Iorio