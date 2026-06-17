El arquero de la Albiceleste sufrió una fractura en uno de sus dedos a días del inicio del Mundial 2026 y estuvo en duda para el debut.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 fue esperanzador. Lionel Messi brilló ante Argelia, convirtió los tres goles de la victoria por 3 a 0 y fue la gran figura del encuentro, aunque también hubo otros puntos altos, como Facundo Medina, Thiago Almada y buenos momentos de Enzo Fernández. Por otro lado, la buena noticia fue que Dibu Martínez respondió bien al dolor en lo que fue su primer partido tras la fractura en uno de sus dedos.

Emiliano Martínez sufrió una pequeña fractura en su dedo anular, por lo que estuvo imposibilitado de trabajar a la par de sus compañeros en las últimas semanas. Hizo trabajos de campo, pero se exigió poco. La intención era ver si podía llegar al debut mundialista y así lo hizo.

La palabra de Dibu Martínez sobre su recuperación

Una vez finalizado el encuentro ante Argelia, Dibu Martínez dialogó con la prensa y contó por qué decidió no operarse: “Dejé que mi cuerpo se cure solo y no me operé. Fue la mejor decisión. Fue un preparativo totalmente diferente, no pude hacer mucho en campo. Con Martín Tocalli y el fisio era triple turno, tratando de sacar la hinchazón del dedo que era mucha“.

Lautaro Martínez, Cuti Romero, Dibu Martínez y Lionel Messi. (Foto: Getty).

El partido de Dibu Martínez

Ante Argelia, Dibu Martínez prácticamente no tuvo trabajo. En el comienzo del encuentro sufrió un gol al primer palo en el que podría haber hecho algo más, pero luego fue anulado por posición adelantada, por lo que logró mantener la valla en cero.

A Dibu Martínez no lo exigieron en ningún momento, pero en cada intervención que tuvo hizo lo que debía hacer sin grandes complicaciones. No tuvo atajadas y casi que tampoco que cortar centros. En lo que respecta al juego con los pies estuvo sólido y siempre entregó bien.

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