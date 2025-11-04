Rodolfo D’Onofrio encendió la previa del Superclásico con una picante frase a favor de River: “¿Miedo a Boca”?

Cada vez falta menos. El próximo domingo, con la Bombonera como testigo, Boca Juniors y River Plate volverán a verse las caras en el marco de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Lo harán bajo la órbita de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en medio de un presente realmente complicado del Millonario.

De hecho, los de Marcelo Gallardo arribarán a este cotejo contra las cuerdas tras las eliminaciones en la Copa Libertadores de América y en la Copa Argentina y luego de la reciente derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. El objetivo claro es derrotar al rival de toda la vida y seguir soñando con el título en el certamen doméstico.

Así las cosas, en las últimas horas, Rodolfo D’Onofrio, presidente de la entidad del barrio porteño de Núñez entre 2013 y 2021, apareció en escena para referirse a la actualidad de River. Y, al mismo tiempo que se refirió a Stefano Di Carlo y al propio Gallardo, señaló que, de ninguna manera, el Millonario puede tenerle miedo al Xeneize.

“¿Después de Madrid creés que le podemos tener miedo a Boca?”, comenzó exteriorizando, en declaraciones brindadas a ‘TyC Sports’, el presidente que condujo a River hacia la conquista de dos edición de la Copa Libertadores, precisamente el certamen al que el Millonario quiere clasificar pensando en la próxima temporada.

“El momento no es bueno, está clarísimo. No hay ningún hincha feliz con lo que está pasando. Tener un récord de partidos perdidos no le gusta a nadie. A Marcelo (Gallardo), que no lo he visto, a los jugadores, a nosotros, a nadie”, continuó exteriorizando quien es considerado popularmente como uno de los mejores presidentes que tuvo River.

“Esta es una gran oportunidad con Boca. Ojalá que los jugadores estén inspirados. En estos momentos, hay que estar unidos, muy unidos. Estos son partidos aparte. Me jugué Madrid como presidente de River y después de eso no le podemos tener miedo a Boca”, profundizó D’Onofrio, recordando aquel episodio imborrable.

“Les mostramos que los últimos partidos que jugamos, les ganamos. Eso no nos agranda, pero significa que no tenemos temor a nada. Vamos a ir a jugar con la actitud de ganar. La pelota puede entrar o no, pero River va a jugar con todo para dar vuelta lo que está ocurriendo”, finalizó D’Onofrio sobre lo que puede pasar el fin de semana.

