Es tendencia:
logotipo del encabezado
Superclásico

Rodolfo D’Onofrio encendió la previa del Superclásico con una picante frase a favor de River: “¿Miedo a Boca”?

El ex presidente del conjunto Millonario se mostró confiado pese al pésimo presente que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River.
© GettyRodolfo D'Onofrio, ex presidente de River.

Cada vez falta menos. El próximo domingo, con la Bombonera como testigo, Boca Juniors y River Plate volverán a verse las caras en el marco de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Lo harán bajo la órbita de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en medio de un presente realmente complicado del Millonario.

De hecho, los de Marcelo Gallardo arribarán a este cotejo contra las cuerdas tras las eliminaciones en la Copa Libertadores de América y en la Copa Argentina y luego de la reciente derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. El objetivo claro es derrotar al rival de toda la vida y seguir soñando con el título en el certamen doméstico.

Así las cosas, en las últimas horas, Rodolfo D’Onofrio, presidente de la entidad del barrio porteño de Núñez entre 2013 y 2021, apareció en escena para referirse a la actualidad de River. Y, al mismo tiempo que se refirió a Stefano Di Carlo y al propio Gallardo, señaló que, de ninguna manera, el Millonario puede tenerle miedo al Xeneize.

“¿Después de Madrid creés que le podemos tener miedo a Boca?”, comenzó exteriorizando, en declaraciones brindadas a ‘TyC Sports’, el presidente que condujo a River hacia la conquista de dos edición de la Copa Libertadores, precisamente el certamen al que el Millonario quiere clasificar pensando en la próxima temporada.

Rodolfo D’Onofrio, sin pelos en la lengua. (Foto: Getty)

Rodolfo D’Onofrio, sin pelos en la lengua. (Foto: Getty)

“El momento no es bueno, está clarísimo. No hay ningún hincha feliz con lo que está pasando. Tener un récord de partidos perdidos no le gusta a nadie. A Marcelo (Gallardo), que no lo he visto, a los jugadores, a nosotros, a nadie”, continuó exteriorizando quien es considerado popularmente como uno de los mejores presidentes que tuvo River.

Publicidad

“Esta es una gran oportunidad con Boca. Ojalá que los jugadores estén inspirados. En estos momentos, hay que estar unidos, muy unidos. Estos son partidos aparte. Me jugué Madrid como presidente de River y después de eso no le podemos tener miedo a Boca”, profundizó D’Onofrio, recordando aquel episodio imborrable.

El árbitro que pica en punta para dirigir el Superclásico y el obstáculo que aún impide la confirmación

ver también

El árbitro que pica en punta para dirigir el Superclásico y el obstáculo que aún impide la confirmación

“Les mostramos que los últimos partidos que jugamos, les ganamos. Eso no nos agranda, pero significa que no tenemos temor a nada. Vamos a ir a jugar con la actitud de ganar. La pelota puede entrar o no, pero River va a jugar con todo para dar vuelta lo que está ocurriendo”, finalizó D’Onofrio sobre lo que puede pasar el fin de semana.

DATOS CLAVE

  • Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River (2013-2021), opinó sobre la actualidad del equipo antes del Superclásico.
Publicidad
  • El partido entre Boca Juniors y River Plate se jugará el próximo domingo por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.
  • El expresidente D’Onofrio recordó que River le ganó a Boca en las últimas veces que se enfrentaron.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Fue verdugo de River en el Mundial de Clubes, le mete presión a Lautaro Martínez y recibió un premio en Italia
Fútbol europeo

Fue verdugo de River en el Mundial de Clubes, le mete presión a Lautaro Martínez y recibió un premio en Italia

Nicolás Ramírez, el árbitro que pica en punta para dirigir el Superclásico
Fútbol Argentino

Nicolás Ramírez, el árbitro que pica en punta para dirigir el Superclásico

Edinson Cavani no llega al Superclásico y Claudio Úbeda empieza a definir la formación de Boca ante River
Boca Juniors

Edinson Cavani no llega al Superclásico y Claudio Úbeda empieza a definir la formación de Boca ante River

La Ley del Ex: ¿Cuánto pagan los goles de Haaland frente a Borussia Dortmund?
Apuestas

La Ley del Ex: ¿Cuánto pagan los goles de Haaland frente a Borussia Dortmund?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo