El árbitro que pica en punta para dirigir el Superclásico y el obstáculo que aún impide la confirmación

El Boca vs. River tiene casi todo definido. Ya se sabe el día día, el horario, la sede y solo resta conocer quién será el encargado de impartir justicia. En el transcurso de la semana, la Asociación del Fútbol Argentino oficializará al árbitro para el compromiso del domingo 9 de noviembre, aunque puertas adentro ya se sabe quién será el elegido.

Según pudo saber Bolavip, Nicolás Ramírez dirigirá su tercer Superclásico consecutivo. El colegiado de 38 años, uno de los más confiables de la Liga Profesional, se perfila para encabezar el equipo arbitral en el Alberto J. Armando. Sin embargo, para ser confirmado formalmente, deberá superar una prueba de fuego.

Este miércoles, Ramírez dirá presente en la final de la Copa Argentina que disputarán Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia en Córdoba. Si cumple con el objetivo de hacer un buen trabajo, será confirmado para el Boca vs. River del fin de semana.

Lo único que podría cambiar el panorama sería una mala noche del juez en el Estadio Monumental Presidente Perón. Si comete un error grave que lo convierta en protagonista de la final, AFA podría inclinarse por otras alternativas como Facundo Tello o Yael Falcón Pérez.

Cómo le fue a Ramírez dirigiendo a Boca y River

Al Xeneize lo dirigió con 12 oportunidades y su saldo es ligeramente positivo: fueron 6 triunfos, 1 empate y 5 derrotas. En total, amonestó a 39 futbolistas del equipo de la Ribera y expulsó a 2. Además, le cobró 1 penal a favor y otro en contra.

Sus números con el equipo que actualmente dirige Marcelo Gallardo son diferentes, aunque el historial está parejo: 13 partidos, 5 victorias, 3 igualdades y 5 caídas. En esos juegos, suma 48 amonestaciones y 3 expulsiones, ningún penal a favor y 2 en contra.

El árbitro de 38 años fue el encargado de impartir justicia en los últimos dos enfrentamientos directos entre Boca y River: uno en La Bombonera (2024) y otro en el Monumental (2025), ambos con victoria para el Millonario.

