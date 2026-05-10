Obituario, silencio y carpetazo: Belgrano liquidó a Talleres en las redes sociales tras ganarle el clásico

El Pirata derrotó 1 a 0 a la T en el Mario Alberto Kempes y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

El 9 de mayo de 2026 quedará marcado a fuego en la historia grande de Belgrano. Por primera vez en la historia de la Primera División del fútbol argentino, el Pirata y Talleres se vieron las caras en un partido de eliminación directa. Con ese condimento, el clásico cordobés tomó una relevancia única.

Belgrano se impuso por 1 a 0 y la celebración fue a lo grande. En el campo de juego lo hicieron los jugadores y el cuerpo técnico, mientras que en las redes sociales se jugó otro partido y en la cuenta oficial del Pirata hubo varias chicanas más que picantes.

Probablemente la más fuerte de todas fue el obituario que publicaron en el que nombraban explícitamente a Talleres, dándolo por muerto. Hubo algunas en referencia al silencio que hubo en el Kempes tras la derrota, otra que iba en la línea del clima frío que se vivió.

Por otro lado, se puso en foco el vínculo de Andrés Fassi -presidente de Talleres- con el fútbol mexicano. Finalmente, una de las chicanas más duras fue el carpetazo que le hicieron a Guido Herrera, arquero de Talleres. Belgrano compartió una captura de un tuit del guardametas alentando por el Pirata.

Los 7 tuits con los que Belgrano chicaneó a Talleres

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TA FRESCO PA CHOMBA, O NO? pic.twitter.com/8cjSWPRAZ5 — Belgrano (@Belgrano) May 9, 2026

TE JURO QUE TIENE VOLUMEN 🥺 pic.twitter.com/6oQR4lJ6qt — Belgrano (@Belgrano) May 9, 2026

AMOR A LA MEXICANA 🌮🇲🇽 pic.twitter.com/A2KsPlFsnW — Belgrano (@Belgrano) May 9, 2026

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