San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

Este sábado y por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo recibe a Instituto de Córdoba. El partido que se lleva a cabo en el Nuevo Gasómetro y es arbitrado por Fernando Echenique, comienza a partir de las 14:30 horas. Además, dicho encuentro que protagonizan el Ciclón y la Gloria, es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Las formaciones de San Lorenzo e Instituto

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi, Matías Reali.

Manuel Roffo; Juan Franco, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo, Juan Manuel Romero; Damian Puebla, Alex Luna.