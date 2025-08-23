Es tendencia:
San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura 2025: ¡Formaciones confirmadas!

Por la sexta fecha, el Ciclón recibe a la Gloria en el Nuevo Gasómetro, en busca de escalar hasta lo más alto de la tabla de posiciones.

Por Nahuel De Hoz

Johan Romaña y Manuel Roffo, protagonistas de San Lorenzo e Instituto de Córdoba. (Fotos: @Johan_espitia_98 y @iaccvivo)
Johan Romaña y Manuel Roffo, protagonistas de San Lorenzo e Instituto de Córdoba. (Fotos: @Johan_espitia_98 y @iaccvivo)

Este sábado y por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo recibe a Instituto de Córdoba. El partido que se lleva a cabo en el Nuevo Gasómetro y es arbitrado por Fernando Echenique, comienza a partir de las 14:30 horas. Además, dicho encuentro que protagonizan el Ciclón y la Gloria, es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Las formaciones de San Lorenzo e Instituto

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Ignacio Peruzzi, Juan Rattalino, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi, Matías Reali.

Manuel Roffo; Juan Franco, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo, Juan Manuel Romero; Damian Puebla, Alex Luna.





Nahuel De Hoz

german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

