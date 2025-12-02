¿Tensión? La reacción de Santiago Sosa con Marcos Rojo tras ser expulsado en Racing vs. Tigre

En la victoria por penales ante Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura, Racing sufrió dos bajas importantes, debido a que Gastón Martirena y Santiago Sosa, el capitán del equipo, vieron la tarjeta roja en el tiempo suplementario debido a que recibieron la segunda amarilla.

Luego de una infracción contra Alfio Oviedo, Sosa vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con 9. Inmediatamente, el ex River se fue rumbo al vestuario, y en el ingreso al túnel se encontró con Marcos Rojo, quien no pudo jugar este encuentro debido a que sufrió un desgarro.

En este cruce ocurrió una situación particular, debido a que los futbolistas de la Academia ni siquiera se miraron. En el túnel, Franco Zuculini, dirigente del club, saludó al capitán del equipo para consolarlo por la roja, mientras que el defensor central no extendió la mano para saludarlo.

Más allá de la bronca por la expulsión en el tiempo suplementario, podría haber tensión entre estos dos jugadores, debido a que el codazo de Rojo fue el que generó la fractura en el maxilar de Sosa, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se perdió la revancha con Flamengo.

Además, previo a la roja de Sosa, el defensor de la Academia tuvo un gesto distinto con Martirena, ya que cuando este fue expulsado, se acercó para calmarlo, debido a que quiso volver al campo de juego a recriminarle a Andrés Merlos por la segunda amarilla, que fue por protestar.

Rojo podría volver contra Boca

Luego de sufrir un desgarro en el sóleo tras la victoria ante Defensa y Justicia, el defensor central está en la recta final de la recuperación, por lo que podría volver a estar en la consideración de Gustavo Costas pensando en el partido contra Boca por las semifinales del Torneo Clausura.

En caso de que esto suceda será su regreso a La Bombonera luego de su salida del Xeneize en el último mercado de pases. En caso de estar disponible se espera que vaya al banco de suplentes, debido al buen rendimiento que trae Agustín García Basso.

