Este sábado 15 de noviembre, el fútbol argentino vive una jornada híper apasionante ya que se definen los dos descensos a la Primera Nacional. En la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025, Godoy Cruz llega como el equipo más complicado para permanecer en la A, aunque pelea directamente con Aldosivi y San Martín de San Juan, que juegan entre sí.

El Tomba recibe a Deportivo Riestra en Mendoza, con la obligación de conseguir un triunfo que le permita soñar con una mínima esperanza de mantenerse en Primera División. Mientras tanto, en otro encuentro electrizante, el Tiburón se mide ante el Santo en el Estadio Minella de Mar del Plata, donde ambos conjuntos se disputan la permanencia en la máxima categoría.

Lo cierto es que la situación de Godoy Cruz es realmente compleja. Entre los dos compromisos que se disputan al mismo tiempo para que no haya ventaja de ningún tipo, hay 9 escenarios posibles y 7 significan el descenso. No conforme con eso, los dos restantes derivan en un partido desempate, por lo que no hay manera de que el Tomba asegure su estadía en Primera División.

Agustín Auzmendi, delantero de Godoy Cruz. (Getty Images)

Qué necesita Godoy Cruz para salvarse del descenso

Si Godoy Cruz pierde: sin importar el resultado entre Aldosivi – San Martín (SJ), automáticamente desciende a la Primera Nacional por ocupar la última posición en la tabla anual 2025.

sin importar el resultado entre Aldosivi – San Martín (SJ), automáticamente por ocupar la última posición en la tabla anual 2025. Si Godoy Cruz empata: no interesa el enfrentamiento entre Aldosivi y San Martín (SJ), ya que automáticamente desciende a la Primera Nacional por estar último en la tabla anual 2025.

no interesa el enfrentamiento entre Aldosivi y San Martín (SJ), ya que automáticamente por estar último en la tabla anual 2025. Si Godoy Cruz gana: y San Martín (SJ) gana o empata ante Aldosivi, se asegura jugar un partido desempate para definir el descenso. Sin embargo, si Aldosivi gana su duelo, el Tomba desciende.

ver también Mientras River sigue luchando por clasificar, la figura de Boca que se ilusiona con la Copa Libertadores 2026: “El próximo objetivo”

DATOS CLAVE

Godoy Cruz es el equipo más complicado, ya que 7 de los 9 escenarios posibles de la última fecha implican su descenso.

es el equipo más complicado, ya que de la última fecha implican su descenso. Godoy Cruz recibe a Deportivo Riestra en Mendoza y Aldosivi se enfrenta a San Martín de San Juan en el Estadio Minella .

recibe a en y se enfrenta a en el . Si Godoy Cruz pierde o empata, desciende automáticamente a la Primera Nacional.

Publicidad