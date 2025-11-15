Godoy Cruz, Aldosivi o San Martín de San Juan: qué equipos descendieron a la Primera Nacional

Fue un sábado de definiciones importantes en el fútbol argentino. En Mar del Plata, Aldosivi recibió a San Martín de San Juan, mientras que Godoy Cruz jugó en Mendoza ante Deportivo Riestra. Tanto el Tiburón como el Santo y el Tomba se jugaban la permanencia. Finalmente, quienes descendieron a la Primera Nacional fueron San Martín de San Juan y Godoy Cruz.

Las acciones comenzaron en simultáneo en Mar del Plata y en Mendoza. El primer tanto de la tarde fue de Deportivo Riestra, que a los 19 minutos del primer tiempo se puso en ventaja, pero apenas tres minutos después lo igualó Godoy Cruz, que necesitaba ganar para aspirar a jugar un desempate.

Al entretiempo, los partidos se fueron en empate y eso le servía a Aldosivi que de esa manera mantenía la categoría, pero todo cambió en el complemento, cuando San Martín de San Juan se puso en ventaja y eso cambiaba todo: el Tiburón pasaba a quedar en zona de descenso.

Aldosivi no se desesperó y logró darlo vuelta en una ráfaga. Sobre el final, hubo tres goles agónicos -dos de Aldosivi y uno de San Martín- y eso fue determinante para definir los descensos. Los encuentros terminaron 1 a 1 en Mendoza y 4 a 2 en Mar del Plata a favor del Tiburón, por lo que Godoy Cruz y San Martín de San Juan cayeron a la Primera Nacional.

Aldosivi recibió a San Martín de San Juan en Mar del Plata. (Foto: Prensa San Martín de San Juan).

¿Por qué vía descendieron San Martín de San Juan y Godoy Cruz?

El fútbol argentino tiene dos tablas diferenciadas para los descensos: la anual y la de promedios. En esta 2025, quien decidió por la tabla anual fue Godoy Cruz que acumuló un total de 29 puntos. Por su parte, San Martín de San Juan cayó a la Segunda División por los promedios. En realidad el Santo quedó último en ambas, pero su descenso se produjo por los promedios.

¿Qué pasa si San Martín de San Juan clasifica a playoffs tras descender?

El reglamento del fútbol argentino establece que si un equipo clasifica a los playoffs, pero al mismo tiempo desciende o debe jugar un desempate para no descender, no se clasifica a los mismos y quien lo hace es el noveno de la tabla. Por tal motivo, San Martín de San Juan no disputará los octavos de final del Torneo Clausura.

Así lo establece el reglamento: “Sin perjuicio de la posición obtenida una vez finalizada la Fase de Zonas, en caso de que un Club se encuentre en zona de descenso o deba disputar un partido desempate para definir descensos (conforme lo establecido en el artículo 26) no podrá disputar las instancias finales. Su lugar será ocupado por aquél siguiente equipo mejor ubicado en la zona correspondiente“.

