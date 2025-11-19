Es tendencia:
logotipo del encabezado
Primera Nacional

Tras el escándalo en la semifinal, AFA tomó una fuerte decisión para la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto

En búsqueda de mayor claridad con los arbitrajes, el ente regulador del fútbol argentino informó la presencia del VAR en la final.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
La AFA tomó una importante decisión para la final del Reducido.
© Getty/prensa oficial de Estudiantes y Dep. MadrynLa AFA tomó una importante decisión para la final del Reducido.

Se define el segundo ascenso a Primera División. Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán ida y vuelta por la final del Reducido de la Primera Nacional, en búsqueda de subir a la máxima categoría del fútbol argentino, en un hito histórico para ambas instituciones. 

El primero de estos encuentros, se disputará el próximo sábado 22 de noviembre a las 21.15 horas en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, la cancha del León del Imperio, mientras que la revancha será 8 días después, el domingo 30 de noviembre en el Abel Sastre de Madryn. 

Luego de la polémica que ocurrió el pasado fin de semana, con batalla campal incluída tras la victoria de Deportivo Madryn ante Deportivo Morón por 1 a 0, desde la Asociación del Fútbol Argentino tomaron una fuerte decisión con respecto a los dos arbitrajes de la gran final del Reducido. 

Es que, tanto en la ida como en la vuelta, estará presente el VAR, algo que no ocurrió a lo largo del Reducido. El objetivo de esto es esclarecer dudas a los árbitros y que no se den polémicas como en las llaves anteriores, en donde los clubes mostraron su enojo contra los colegiados.

Esta será la segunda vez que el VAR aparece en la Primera Nacional de esta temporada. Esto se debe a que en la final entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn también estuvo presente y tuvo participación, ya que se anularon dos goles por esta vía y se pitó un penal. 

El equipo arbitral para el partido de ida

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Asistente 1: Cristian Navarro
  • Asistente 2: Facundo Rodríguez
  • Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
  • VAR: Jorge Baliño
  • AVAR: Federico Cano
Publicidad
Piñas, gas pimienta y batalla campal: el escándalo tras el final de las semifinales de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Morón

ver también

Piñas, gas pimienta y batalla campal: el escándalo tras el final de las semifinales de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Morón

Qué pasa si Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto empatan la serie

En caso de igualdad en los 180 minutos reglamentarios, a diferencia de las otras instancias del Reducido, no habrá ventaja deportiva. Es por eso que si empatan en el resultado global, el partido de vuelta tendrá alargue, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno, y en caso de ser necesario, habrá penales. 

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

ggrova
german garcía grova

River va por Luciano Gondou en el próximo mercado de pases

Lee también
Qué rivales le pueden tocar a Argentina en el sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

Qué rivales le pueden tocar a Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Sergio Goycochea: “Prefiero que Argentina no se cruce con Brasil hasta la final del Mundial”
Entrevista

Sergio Goycochea: “Prefiero que Argentina no se cruce con Brasil hasta la final del Mundial”

Uno por uno: el ranking de los jugadores de Argentina y Alemania para enfrentarse en los cuartos de final de la Copa Davis
Tenis

Uno por uno: el ranking de los jugadores de Argentina y Alemania para enfrentarse en los cuartos de final de la Copa Davis

La intrahistoria de las banderas escocesas con la imagen de Diego Maradona
Fútbol Internacional

La intrahistoria de las banderas escocesas con la imagen de Diego Maradona

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo