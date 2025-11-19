Tras el escándalo en la semifinal, AFA tomó una fuerte decisión para la final de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto

Se define el segundo ascenso a Primera División. Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán ida y vuelta por la final del Reducido de la Primera Nacional, en búsqueda de subir a la máxima categoría del fútbol argentino, en un hito histórico para ambas instituciones.

El primero de estos encuentros, se disputará el próximo sábado 22 de noviembre a las 21.15 horas en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, la cancha del León del Imperio, mientras que la revancha será 8 días después, el domingo 30 de noviembre en el Abel Sastre de Madryn.

Luego de la polémica que ocurrió el pasado fin de semana, con batalla campal incluída tras la victoria de Deportivo Madryn ante Deportivo Morón por 1 a 0, desde la Asociación del Fútbol Argentino tomaron una fuerte decisión con respecto a los dos arbitrajes de la gran final del Reducido.

Es que, tanto en la ida como en la vuelta, estará presente el VAR, algo que no ocurrió a lo largo del Reducido. El objetivo de esto es esclarecer dudas a los árbitros y que no se den polémicas como en las llaves anteriores, en donde los clubes mostraron su enojo contra los colegiados.

Esta será la segunda vez que el VAR aparece en la Primera Nacional de esta temporada. Esto se debe a que en la final entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn también estuvo presente y tuvo participación, ya que se anularon dos goles por esta vía y se pitó un penal.

El equipo arbitral para el partido de ida

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Federico Cano

Publicidad

Publicidad

ver también Piñas, gas pimienta y batalla campal: el escándalo tras el final de las semifinales de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Morón

Qué pasa si Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto empatan la serie

En caso de igualdad en los 180 minutos reglamentarios, a diferencia de las otras instancias del Reducido, no habrá ventaja deportiva. Es por eso que si empatan en el resultado global, el partido de vuelta tendrá alargue, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno, y en caso de ser necesario, habrá penales.