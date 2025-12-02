Tras su paso por Porto, Martín Anselmi es candidato a dirigir un club argentino que luchará por la permanencia

Luego de un paso sin pena ni gloria por Porto, en el que no logró títulos y quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes, el entrenador argentino Martín Anselmi, cuenta con chances de tener su primera experiencia en la Liga Profesional para dirigir a un equipo que peleará por la permanencia en 2026.

Es que, de cara a una temporada compleja por los promedios, Newell’s tiene en carpeta a Anselmi e inició las primeras conversaciones para contratarlo, debido a que Lucas Bernardi no continuará como interino tras haber sustituido a Cristian Fabbiani en las últimas fechas del Torneo Clausura.

Claudio Vivas, candidato a Director General Deportivo en la gestión de Cristian D’Amico, brindó una conferencia de prensa para los socios, en la que afirmó que inició gestiones para tener a Anselmi como entrenador en caso de ganar las elecciones presidenciales del 14 de diciembre.

“Hoy por hoy estamos evaluando la posibilidad de Martín Anselmi. Para dejar bien el claro, porque es importante mencionarlo, tiene el deseo de venir, pero también tiene otras posibilidades y acá lo que vale es la evaluación y poder conjugar todas las partes que tenemos que estar de acuerdo, no solo en lo deportivo, sino que también en lo contractual”, inició Vivas sobre la situación del entrenador.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “El 18 de noviembre me reuní con Martín Anselmi. Tiene opciones importantes pero quiero dejar claro que su deseo es venir a Newell’s. No voy a prometer que va a venir pero las conversaciones son positivas. Lo quieren equipos del mundo”.

Y cerró: “Hay que mencionarlo para que si el día de mañana tenemos que arrancar por otro lado no hacer susceptibilidades. Son gestiones que uno lleva adelante y tiene el deseo de concretar, pero de ahí a que suceda falta un recorrido”.

Un dato para tener en cuenta es que Anselmi es rosarino e hincha de Newell’s, por lo que podría hacer fuerza para llegar al club en un momento complicado. De cara a la temporada 2026, la Lepra iniciará en el puesto 26 de los promedios, a cuatro posiciones del descenso directo.

Ramón Díaz, otra opción para Newell’s

En conferencia de prensa, Vivas también fue consultado sobre la posibilidad de contratar a Ramón Díaz, debido a que quedó sin trabajo tras un mal paso por Internacional de Porto Alegre, en lo que fue su tercera experiencia en el fútbol de Brasil.

“Tengo muy buena relación con él y con su hijo Emiliano, que es su ayudante”, comentó al respecto el candidato a Director General Deportivo del club, para dar a entender que no es prioridad, pero que el ex River está dentro de las variantes para ser entrenador en 2026.

