Fue campeón de Libertadores e Intercontinental, es admirador de Milei y sueña dirigir al Estudiantes de Verón: “Rey de la selva”

En el fútbol argentino ha habido varios jugadores a los que les sentó cómodo el papel de villanos, de esos que se agigantaban ante la hostilidad de los hinchas rivales que ellos mismos provocaban con declaraciones y gestos, pero también con un protagonismo deportivo que los hizo valerse por sí mismos más allá del personaje.

Roberto Trotta supo ser ejemplo de todo aquello, porque así como fue caudillo provocador se destacó también por ser uno de los mejores defensores centrales de la década del 90, siendo campeón de Copa Libertadores e Intercontinental con Vélez en 1994, gol incluido en la final ante Milan en Japón; y tuvo también un importante paso por River que coronó con tres títulos domésticos.

Supo también picarle un penal a José Luis Chilavert defendiendo la camiseta del Millonario, lo que lo distanció del ex arquero, con quien dijo haber logrado recomponer la relación, y también con el club de Liniers, con el que la posibilidad de hacer las paces se juzga mucho más difícil. También fue ayudante de campo de Diego Maradona en su paso por Al Wasl de Dubai y desde hace cinco años se radicó en Estados Unidos, donde entrena a los niños de una academia de Miramar, a 35 minutos de Miami en el Estado de Florida, deseando volver a tener la oportunidad de trabajar en Primera División.

Guiado por ese deseo, Roberto Trotta reconoció en una entrevista concedida a Infobae que el sueño es dirigir a Estudiantes de La Plata, equipo con el que hizo su estreno profesional y del cual se afirmó hincha. “Sería lindo”, reconoció sobre la posibilidad de ejercer algún día como entrenador del equipo que tiene a Juan Sebastián Verón como presidente y que actualmente lidera una cruzada contra AFA que explotó con el boicot al pasillo que se le ordenó hacer a Rosario Central luego que se le concediera el título de “campeón de Liga 2025”.

Roberto Trotta fue el capitán de Vélez y marcó un gol en la final de la Copa Intercontinental de 1994 ante Milan.

La postura del Pincha contra los manejos del ente rector del fútbol argentino también fue públicamente respaldada por Javier Milei, quien desde hace años está enfrentado a Claudio Tapia por ser este último un firme oposición a su política deportiva de apertura del fútbol argentino a las sociedades anónimas deportivas. En ese sentido, el exdefensor también se pronunció como admirador del presidente de la Nación.

Publicidad

Publicidad

Fue tras recordar el buzo del bulldog que popularizó José Luis Chilavert y asegurar que si el hubiese sido arquero hubiera preferido que la imagen fuera la de un león: “Porque soy hincha de Estudiantes y porque el león es el rey de la selva. En ese momento no estaba Milei, aunque si fuera ahora podría sumar ese motivo porque me encanta lo que está haciendo el presidente. Hubiera sido espectacular”, le dijo a Infobae.

ver también La respuesta de Verón a Milei por el apoyo a Estudiantes y la advertencia a la AFA en medio de la disputa: “No va a pasar”

¿Qué fue de la vida de Roberto Trotta?

Tras su trabajo como asistente de Diego Maradona en Al Wasl, Roberto Trotta dirigió a Real Potosí en Bolivia e hizo su última experiencia como entrenador en el fútbol profesional al frente de Sarmiento de Junín en 2014. Pero ya hace cinco años que se mudó junto a su familia a los Estados Unidos, donde junto a su mujer gestiona una flota de vehículos para el transporte, además de ser entrenador de una academia.

“Ella hace la parte financiera; yo me encargo de los choferes. Me estoy divirtiendo un poco con eso y extrañando la pelota. Acá no hay mucho fútbol profesional, salvo la MLS o la Segunda división. Y es difícil entrar. Estoy con chicos, en academias, aunque no es lo que más me gusta”, contó.

Publicidad

Publicidad

Data clave