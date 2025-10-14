Un club del ascenso pide donaciones para no desaparecer: el juicio por 500 millones que compromete 113 años de historia

Ituzaingó es uno de los clubes más emblemáticos de la Primera C del fútbol argentino. En la última temporada, perdió la final por el primer ascenso a la B Metropolitana, y ahora espera en las semifinales del Reducido en búsqueda de regresar a la tercera división.

En medio del buen presente futbolístico del equipo, la situación dirigencial no es la mejor, debido a que la institución se encuentra atravesando un juicio desde 2013 y en caso de perder el mismo, deberá abonar una cifra superior a los 500 millones de pesos.

Este juicio se debe a una denuncia de una alumna de gimnasia artística menor de edad, quien quedó en silla de ruedas por un accidente ocurrido en 2011 en la sede social de Los Pozos 48. Desde el club aseguran que no son responsables, ya que esta área estaba tercerizada.

Por el momento, la denunciante ganó el juicio en primera instancia, debido a que en diciembre de 2024 salió una sentencia condenatoria del Juzgado Civil y Comercial 8 de Morón, tanto para el club como para la profesora a cargo de la accidentada. El monto a pagar, actualizado por la inflación, ascendería a más de $500 millones de pesos.

Como consecuencia de esta situación, el club emitió un comunicado oficial en sus redes sociales, en el que explicó lo que están atravesando y le pidió ayuda a sus hinchas para colaborar financieramente y que la institución pueda saldar la deuda en caso de que así lo determine la Justicia.

El comunicado oficial de Ituzaingó

Nuestra institución está involucrada en un juicio que comenzó en 2013 -por un accidente ocurrido en 2011- y necesitamos la ayuda de todos.

Tenemos un fallo en contra, y para afrontar el caso debemos reunir una suma de dinero muy grande que compromete la continuidad de este club con 113 años de historia.

Estamos a la espera de una respuesta a nuestra apelación al fallo, pero no podemos rifar el destino de Ituzaingó.

Entre otras estrategias en las que está trabajando la Comisión Directiva, pusimos a la venta abonos por 5 años para nuestra platea y creamos una cuenta para quienes quieran transferir dinero.

Tu colaboración es fundamental para que podamos defender y proteger a nuestros amados colores.

