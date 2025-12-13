“River pasa por un momento delicado y parece que el mundo se va a caer: eso era lo que yo sentía a los 19 años”

Todavía no había cumplido seis años cuando Augusto Batalla viajó de Hurlingham a Núñez para probarse en River. Hincha millonario desde la cuna, empezó un camino soñado con la categoría 96 en la que había muchos nombres que se destacaban como Sebastián Driussi, Emanuel Mammana, Leandro Vega, Lucas Martínez Quarta, Lucas Boyé y Zacarías Morán Correa, el mejor amigo que el fútbol le dio al arquero.

Titular y campeón con las Selecciones Sub 17 y Sub 20, su nombre ya retumbaba antes de debutar en Primera. Ya en 2014 era parte del plantel que hizo de ser campeón una costumbre de la mano de Marcelo Gallardo, quien en 2016 lo hizo debutar y luego confió en el propio Batalla para que sea el sucesor de Marcelo Barovero.

Sin embargo, ese momento -que era el que Augusto siempre había soñado y deseado- no fue como se lo había imaginado. Con sólo 19 años, el rendimiento en algunos partidos no fue el esperado y eso lo afectó muchísimo en lo anímico, aunque trataba que no se notara. En su interior, el dolor era enorme y difícil de manejar.

“No tengo tapujos en decirlo, yo he fracasado futbolísticamente en mi etapa en River“, le confiesa a Bolavip en Madrid con la tranquilidad del buen momento actual que vive en Rayo Vallecano tras ese largo camino que debió recorrer para “demostrar que estaba capacitado” y hasta animarse a soñar con una chance en la Selección Argentina.

-¿Por qué a los arqueros formados en las Inferiores de River les cuenta afirmarse en Primera?

-A veces debutar joven y hacerlo bien en un ámbito donde hay una presión máxima, no es nada fácil. Tal vez ahora sí, pero en mi época no se preparaba a los chicos mentalmente para administrar esa exigencia y esa presión. Por ahí muchas veces los que tienen mejor rendimiento son porque son jugadores más sueltos, que no piensan tanto. Yo soy un tipo que piensa muchísimo y eso me jugaba en contra. Por ahí, ésa puede ser una de las cosas que sea muy difícil de consolidar a esa edad y poder hacerse del arco.

Publicidad

Publicidad

-¿Te duele no haberte podido consolidar en River cuando Gallardo te confió el arco después de la salida de Barovero?

-No tengo ningún resentimiento o dolor conmigo mismo de decir que me tuve que ir a otro lado y recorrer muchos caminos difíciles. Lo hice con mucho orgullo.

-Hace poco contaste que fue muy duro para vos personalmente cuando estabas atajando en la Primera de River.

Publicidad

Publicidad

-Sí, en River la pasé mal psicológicamente, en lo personal, porque sufría mucho, al pensar tanto me cuestionaba muchísimo. Me dolía el hecho de que era mi sueño. O sea, era un chico que había salido de las Inferiores, hincha de River… Pensá que cuando yo me fui a probar no tenía ni seis años, había pasado toda una vida ahí. Entonces me dolía el hecho de decir “me quedé para cumplir este sueño y no lo puedo cumplir”. Eso me mataba y no tenía las herramientas emocionales y psicológicas para poder afrontarlo. Era solo castigarme. Con el tiempo he aprendido mucho de todo esto que digo, las herramientas emocionales, mentales, para poder estar más tranquilo y darme cuenta que solamente es un deporte, que es un juego. Lo que pasa es que cuando estás ahí te hacen sentir que es la vida o la muerte. Te hacen sentir eso constantemente porque es lo que se exige. Hoy River está pasando un momento muy delicado con algunas derrotas y parece que el mundo se va a caer. Eso era lo que yo sentía a los 19 años.

Augusto junto a Barovero, su amigo y, además, a quien considera su ídolo. (Foto: La Página Millonaria)

-Encima te tocó ser el sucesor de Barovero, con todo lo que eso significaba.

-Marce era la gloria máxima. Es mi amigo, me ayudó muchísimo. De hecho, hace poco estuvimos compartiendo un asado acá en casa. Marce era de los arqueros más importante de la historia en un River que venía ganar Sudamericana, Libertadores… Justo hubo un recambio de muchos jugadores que se fueron, jugadores que vinieron, jugadores que debutábamos. Así y todo logramos ganar una Copa Argentina, que en su momento, claro… En su momento, al haber ganado tantos títulos internacionales no se le daba tanta importancia. Pero hoy decís, “bueno, no es tan fácil campeonar”. A mí lo que me dolió mucho fue que ese torneo nos costó mucho el primer semestre y el segundo semestre, cuando arrancamos, creo que el equipo había arrancado muy bien y yo me equivoco en cancha de San Lorenzo, que lo teníamos a Boca ahí, a nada. Fue un día que también, no sé si se lesionó Alario y terminamos jugando como emparchados, yo me equivoco y se nos escapa de campeonato… Ese día sí que me golpeó mucho.

Publicidad

Publicidad

“Ganar la Copa Argentina contra Central fue una liberación”

-¿Por eso en ese momento la Copa Argentina parecía como que había que ganarla sí o sí?

-Sí, había que ganarla sí o sí. Lo entiendo, en River hay que ganar todos los años, pero, bueno, no todos los años se gana. No es fácil salir campeón. Ni hablar de títulos internacionales. Para mí, lo que hicieron en la camada anterior a la que yo estuve fue una locura: Sudamericana, al otro año, Libertadores…

-Encima en esta Copa Argentina que le ganaron a Central, vos no la pasaste bien en la final.

-A mí me fue mal, me salvó el equipo. Fue una locura ese partido, pero el equipo me salvó. Me salió una al final que se le había pedido a mi abuela que siempre está arriba ayudándome. Esa salió, salimos campeones y fue una liberación. Por lo menos algo se dio. Si bien a mí me había ido mal, se había campeonado. Y con el correr de los años nos damos cuenta que no es nada fácil ser campeón, el fútbol de hoy está muy competitivo, cualquier equipo que puede ganar.

El festejo en el vestuario después de ganarle la Copa Argentina a Rosario Central (Foto: Instagram @abatallaok)

Publicidad

Publicidad

Trayectoria y títulos

2014/2017: River

2018: Atlético Tucumán

2018: Tigre

2019: Unión La Calera (Chile)

2020/2021: O’Higgins (Chile)

2021/2023: San Lorenzo

2024: Granada (España)

2024/2025: Rayo Vallecano (España)

Con River fue campeón de la Copa Sudamericana 2014, Recopa 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa 2016, Copa Argentina 2016 y 2017.

También fue campeón con la Selección Argentina Sub 17 del Sudamericano 2013 y con la Sub 20, del Sudamericano 2015.

Publicidad

Publicidad

Ping pong con Augusto Batalla

-¿Un amigo del fútbol?

-Zacarías Morán Correa.

-¿Un ídolo?

-Marcelo Barovero.

-¿El mejor arquero en la actualidad?

-El Dibu.

-¿Y el mejor arquero de la historia?

-Yo no lo vi, pero por lo poco que vi en video, Amadeo Carrizo.

-¿El rival más difícil que tuviste?

-Julián Alvarez.

Lo sufrió a Julián en el último cruce: le hizo tres goles para remontar y ganar el partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. (Foto: Imago)

-¿Tu mejor atajada?

-Una que me gusta mucho es una contra el Villarreal, a Ayoze. Es a contrapierna. Él define muy bien, pero puedo estirarme y sacarla.

-¿El mejor consejo que te dieron?

-Fue muy duro, pero alguien que en su momento me dijo que era un desastre y que tenía que dedicarme a atajar. Y a partir de ese momento me di cuenta que era lo que tenía que hacer.

Publicidad

Publicidad

-¿Patear un penal alguna vez?

-Sí, lo he pateado Copa Argentina con San Lorenzo y en Copa Chile también, con O’Higgins. Me gusta.

-¿Qué se siente?

-Bien, me gusta. Es lindo hacer un gol.

-¿Un sueño por cumplir?

-La Selección Argentina.

-¿Y un club donde te gustaría atajar?

-Me gustaría dar un paso más en mi carrera. No sé dónde, pero me gustaría dar un paso más en mi carrera.