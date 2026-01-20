Mientras sufre la falta de delanteros, Valentino Simoni le tiró un palito a Boca: “No me dieron la oportunidad”

Las vueltas de la vida son impredecibles y más aún en el fútbol. Por si faltaban dudas, vale preguntarle a Valentino Simoni, el goleador de la Reserva de Boca que, tras un año esperando por una oportunidad, emigró a Gimnasia de Mendoza en busca de ella. Casualidad o no, si no hubiese sido así, hoy posiblemente sería la primera opción de Claudio Úbeda ante la acefalías de ‘9’ para el debut ante Riestra. Y ya radicado en su nuevo club, el delantero no esquivó la situación dejando un palito.

Un total de 13 goles supo festejar Simoni el último año, mérito que tan solo le permitió sentarse dos veces en el banco de suplentes de La Bombonera. Pese al silencio inmediato, ahora, a las pocas horas de haber sido anunciada su llegada a Gimnasia mediante un préstamo hasta diciembre, sin cargo y con opción de compra, hizo alusión a aquella situación, la cual usará como nafta en Mendoza.

“Estoy con mucha ilusión. Tengo la espinita clavada de las veces que no me tocó en Boca, me hubiese encantado tener la oportunidad“, soltó Simoni en diálogo con Olé. Y sorprendió al manifestar que no guarda sed de revancha: “¿Volver a Boca en 2027? Para el año que viene falta muchísimo y no lo quiero pensar. En 2025 estuve y no me dieron la oportunidad de jugar en Primera“.

Valentino Simoni ya luce la camiseta de Gimnasia de Mendoza, cedido por Boca durante un año (Prensa Gimnasia).

En ese sentido, reconoció que desde Boca no le pusieron trabas en su llegada a Gimnasia: “No hablé con ningún directivo. Me dijeron que aproveche la oportunidad y me desearon muchísimos éxitos“.

Y el joven irá a por todo para sacarse lo máximo posible esa “espina”. “Estoy con muchas ganas, quería estar acá. Cuando supe que estaba la oportunidad, quería venir, tener la oportunidad de un equipo así, de jugar en Primera“, sentenció, con el deseo de decir presente este jueves ante Central Córdoba, en el regreso del Lobo mendocino a la élite tras 41 años.

El paso de Simoni por las inferiores de Simoni

La historia de Simoni en Boca comenzó a fines de 2016, cuando llegó desde su Cipolletti natal junto a Tiago, su hermano mellizo, que juega de lateral derecho. Su camino no fue sencillo: compartió categoría con figuras como Luca Langoni y el Colo Barco, pero su explosión se vio demorada por una rotura de ligamentos cruzados en 2022 que lo marginó de las canchas por un largo tiempo.

Valentino Simoni en su etapa como goleador de la Reserva de Boca (Prensa Boca).

Recuperado y con contrato hasta 2028, sus números en la Reserva hablan por sí solos. En la última temporada disputó 36 partidos, anotó 13 goles y entregó una asistencia, siendo determinante para la obtención del Torneo Clausura (marcó un gol en la final ante Gimnasia LP) y el Trofeo de Campeones frente a Vélez. Además, en su currículum brilla la Copa Intercontinental Sub-20 conseguida en 2023.

Ahora, el destino le tiene guardada una fecha especial: Gimnasia de Mendoza integra la Zona A y se enfrentará a Boca en la fecha 8, programada para el fin de semana del 1° de marzo.

