Verón: del acuerdo fallido con Foster Gillett en Estudiantes al decepcionante Mundial 2002 con la Selección Argentina

En cada paso que dio en el fútbol, Juan Sebastián Verón nunca pasó desapercibido. Se inició en Estudiantes, con el peso de ser el hijo de una gloria del club y se convirtió en ídolo, brilló en muchos de los clubes más grandes de Europa, tuvo buenos y malos pasos por la Selección Argentina, regresó al club de sus amores en plenitud para ganarlo todo. Se retiró, se convirtió en dirigente y en su gestión el Pincha consiguió logros importantes tanto desde lo deportivo como desde lo institucional.

Hace unos meses, desembarcó en el fútbol argentino un personaje polémico: Foster Gillett. La puerta de entrada a nuestro fútbol fue Estudiantes, de la mano de Juan Sebastián Verón. Promesas de inversiones imponentes y el fantasma de las Sociedades Anónimas Deportivas -SAD- sobrevolando trajeron con sí varios cuestionamientos a la Brujita.

Inclusive, cuando Foster Gillett aportó el dinero para que Cristian Medina ejecute la cláusula de salida y pase de Boca a Estudiantes causó un revuelo impresionante. Si bien Verón siempre aclaró que se trataba de un acuerdo entre ellos, la realidad es que muchos lo cuestionaron y afirmaron que fue sembrar las semillas de las SAD, algo que fue perdiendo peso con el tiempo.

Verón contó cómo fue su relación con Foster

En diálogo con Pedro Rosemblat en Gelatina, Juan Sebastián Verón afirmó: “El acuerdo con Foster Gillet quedó en eso. Tuvimos charlas, ida y vuelta, pero no llegamos nunca a ponernos de acuerdo más allá de lo que presentamos en asamblea, que fue un préstamo y lo que él hizo con Medina que después llegó a Estudiantes“.

“Yo dije que el club no es realmente de los socios porque el socio paga la cuota y elige la dirigencia, quién lo va a representar, pero después hay muchas cuestiones que no pasan por la decisión del socio sino que por la dirigencia y a veces por decisiones de AFA“, completó el presidente de Estudiantes.

La Brujita y el Mundial 2002

Una de las históricas críticas a Verón fue su participación en el Mundial 2002, en el cual la Selección Argentina quedó afuera en fase de grupos. El público esperaba que la Brujita brille, tal como venía haciéndolo en Manchester United, pero no tuvo un buen rendimiento y quedó marcado por eso.

Verón fue consultado al respecto y dijo: “En el 2002 no fue mi momento, no era mi momento ni siquiera físico y futbolístico. Estaba quemado mental y físicamente, no había sido un buen año para mí, con muchas lesiones”, recordó en Gelatina. “El ’98 había sido distinto, tuvimos mucha preparación pero en 2002 no. No fue para nada fácil. Ya quedó atrás. Son cosas que pasan porque tienen que pasar y se vive de esa forma. No soy de volver atrás“.

Verón tras la eliminación del Mundial 2002. (Foto: Getty).

Su relación con Maradona

“Mi relación con Diego siempre fue la misma, nunca cambió. Mi cariño y agradecimiento hacia él. El momento que fui compañero en Boca, era un nene de 20 años y él me ayudó en esa transición. En la Selección, con otros años, lo mismo. Mi relación siempre fue la misma y directa con él, no pasaba por nadie, lo que tenía que hablar lo hablaba directo con él. Sabía de mi sentimiento y mi compromiso con la Selección y con él más que nada“, afirmó la Bruja sobre su vínculo con Diego.

