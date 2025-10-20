Un histórico del fútbol uruguayo descendió a la C en medio de deudas millonarias, promesas incumplidas de Foster Gillett y un ex Boca en el plantel

Luego de perder 1 a 0 en condición de visitante ante Atenas, Rampla Juniors, un equipo histórico del fútbol uruguayo y que cuenta con Julio Buffarini en su plantel, consumó el descenso a la Primera C, categoría no profesional, por primera vez en sus 111 años de historia.

Siete victorias, siete empates y 17 derrotas fueron los números del elenco que arrancó el año siendo dirigido por Leandro Somoza, y que ahora tiene a Mario Saralegui, a lo largo de esta campaña, en la que terminó último en el primer torneo y décimo en el segundo.

A lo largo de toda esta campaña, el club uruguayo también tuvo problemas con el inversor Foster Gillett, quien prometió invertir una importante cifra económica que nunca llegó. Tal fue así que en agosto tuvo que abonar una deuda de 90 mil dólares a la institución para que esta no descendiera administrativamente.

Después de poner este dinero, el empresario volvió a borrarse de la institución, por lo que no aportó mayor dinero. Desde su llegada en enero de este año, cuando el club se convirtió en una SAD, no aportó con lo prometido y es por eso que Rampla Juniors no será profesional de cara a la temporada 2026.

Futbolísticamente, el año no inició de la mejor manera para el club, ya que en su debut con Somoza como entrenador, perdió 8 a 0 contra Colón como visitante. El DT argentino duró apenas 10 partidos en el primer equipo y luego tomó su lugar Mario Saralegui, quien tampoco pudo evitar el descenso.

Dentro del plantel, además del mencionado Julio Buffarini, otros cuatro futbolistas argentinos estuvieron presentes, tales como Álvaro Dionisio, Lucas Arzamendia, Yamil García y Lautaro Rinaldi. Por otro lado, contó con el volante ofensivo Christian Tabó, quien tuvo pasos por Cruz Azul, Pumas UNAM y Liverpool.

El ex presidente de Rampla apuntó contra Foster

En su cuenta de X (ex Twitter), Ignacio Durán, ex presidente de la institución, apuntó contra Foster Gillett y su grupo inversor: “Nos destrozaron. Se cagaron en todo. No escucharon a nadie. Soberbios, inescrupulosos, mentirosos. Por suerte no voté esta vergüenza de SAD. No tengo dudas que nos vamos a levantar porque desde que tengo uso de razón mi abuelo me inculcó que Rampla es inmortal”, inició.

Y agregó: “Acabo de cortar con mi viejo y está literalmente destrozado. Pero hay que resurgir. No queda otra. Una vez más. Como tantas veces lo hicimos. Transformar la tragedia rápidamente en una oportunidad. Tenemos con qué. Rampla es demasiado grande”.

