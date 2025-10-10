Es tendencia:
Juan Sebastián Verón estalló contra la AFA por la omisión de Estudiantes en un homenaje a Russo: “Se les pasó, creo”

El organismo nacional publicó un video sobre el entrenador sin incluir una imagen del Pincha y la Brujita no lo perdonó.

Por Bruno Carbajo

Verón salió al cruce en un homenaje a Miguel Ángel Russo.
© GettyVerón salió al cruce en un homenaje a Miguel Ángel Russo.

La tensa relación entre la Asociación del Fútbol Argentino y Juan Sebastián Verón sumó un nuevo capítulo este viernes. Aunque bajo el contexto menos pensado: un video publicado por la AFA para honrar la memoria de Miguel Ángel Russo. ¿El motivo? En la publicación no había una sola referencia a Estudiantes, club donde Miguelo jugó 14 años como futbolista y dirigió en dos oportunidades. Gesto que no tardó en despertar la furia platense.

Tan solo algunos minutos bastaron desde su difusión para que la producción audiovisual despertara la queja de varios hinchas del Pincha. Pero poco después apareció La Brujita para dar el golpe con un contundente posteo. “Le paso a la muchachada de la AFA para que agreguen al video porque se les pasó (sin querer, creo) el club en el que se formó, jugó y dirigió Miguel…“, disparó Verón desde su cuenta de Instagram, con una ironía filosa y adjuntando un video del propio Russo elogiando al club durante una entrevista con Tyc Sports.

Siguiendo la línea del presidente, Martín Gorostegui, vice primero, se sumó a la polémica con otra fuerte reacción. “A la miseria no se le debe aclarar nada“, escribió.

El video en cuestión, titulado “Un DT de la vida“, tiene momentos de Miguel en la Selección Argentina como único archivo de su carrera futbolística. El resto del material es conformado por imágenes de Russo en Rosario Central, San Lorenzo, Boca, Lanús, Vélez y hasta Millonarios de Colombia.

Los números de Russo en Estudiantes

La protesta de los hinchas de Estudiantes puede entenderse a nivel estadístico. Miguelo disputó 435 partidos con la camiseta del Pincha y supo consagrarse bicampeón del fútbol argentino. Además, su primer ciclo como entrenador del club quedó marcado por lograr el ascenso a Primera División en 1995, agrandando su figura dentro del club. También supo ser invitado a la inauguración de UNO, actual estadio del León.

El fuerte comentario de Verón no hace más que sumarle un nuevo capítulo a las ya conocidas tensiones que existen entre la AFA y Verón durante los últimos meses, marcada por su la postura ideológica que cada uno tiene ante el ingreso de las Sociedades Anónimas en el fútbol argentino.

Uno de los últimos chispazos entre las partes involucró a Pablo Toviggino, tesorero del ente nacional y mano derecha de Claudio Tapia, a través de los cuales apuntó contra la Brujita al apodarlo “Sir pecho frío” en redes sociales. A su vez, es menester recordar cuando el club platense no envió representantes a la Asamblea, celebrada en octubre de 2024, en la que el Chiqui fue reelecto como presidente de la AFA.

Bruno Carbajo

toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

