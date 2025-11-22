Es tendencia:
A meses de su fundación, el equipo de Suárez y Messi ascendió e hizo historia al quedar a un paso del profesionalismo

Con una visita de lujo, Deportivo LSM se quedó con el primer campeonato que disputa en toda su historia y desde el 2026 dirá presente en la Primera División Amateur.

Por Bruno Carbajo

Deportivo LSM, el equipo de Suárez y Messi, festejando el ascenso.
© @divisionalaufDeportivo LSM, el equipo de Suárez y Messi, festejando el ascenso.

Tras años celebrando victorias dentro de la cancha, ahora Luis Suárez y Lionel Messi sumaron su primer título como dirigentes. Sí, porque el proyecto futbolístico que impulsaron a mediados de año, Deportivo LSM, se coronó campeón de la Divisional D y selló su ascenso a la Primera División Amateur, lo que equivale a la tercera categoría del fútbol uruguayo.

El hito se confirmó este sábado, luego de que LSM se impusiera 2-1 en la final ante Liffa y desatara los festejos en el complejo Luis Suárez, donde el equipo oficia de local. El desarrollo del torneo reflejó la seriedad del proyecto, ya que el equipo cerró su primera participación en un torneo con un rendimiento casi perfecto: sumó 31 puntos gracias a diez victorias, solo un empate y dos derrotas.

Si bien Messi y Suárez se encuentran centrados en la definición de la MLS con el Inter Miami, ambos demostraron su felicidad por el ascenso. El delantero uruguayo, principal fundador, participó de la transmisión en la previa del encuentro decisivo y celebró la conquista en sus redes sociales. Leo, por su parte, hizo lo propio al repostear una publicación del club en sus historias de Instagram.

Para agregarle aún más color a la situación, los festejos tuvieron a un invitado de lujo: el reconocido streamer español Ibai Llanos, quien se encuentra de viaje por Sudamérica, realizó la transmisión del partido en directo para su audiencia global y luego se sumó a las celebraciones en el campo de juego.

Esta presencia se le suma al reciente antecedente en el que Davoo Xeneize y La Cobra, dos streamers argentinos de alta relevancia en habla hispana, vieron un partido en directo junto a Messi y Suárez. Dos maniobras que expusieron al Deportivo LSM a millones de seguidores, dándole una visibilidad internacional inusual para un club amateur.

No obstante, con su rápido ascenso, LSM quedó a un paso del profesionalismo. Es que la tercera división del fútbol uruguayo es el último eslabón previo al salto de esatus. Así, el proyecto de Suárez y Messi buscará seguir fortaleciendo su crecimiento soñando con un posible desembarco a la Segunda División.

