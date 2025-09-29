Ganó 5 títulos en Boca y vive una auténtica pesadilla: lleva 6 expulsiones en la temporada y es ferozmente criticado

Cuando Juan Román Riquelme asumió como dirigente de Boca a finales de 2019, uno de sus primeros refuerzos fue Carlos Zambrano. En total disputó tres temporadas con la azul y oro, pero regresó a Perú para jugar con la camiseta de Alianza Lima. A pesar de que llegó como una gran incorporación para ser uno de los referentes del plantel, su rendimiento individual derivó en miles de críticas.

Claro que para el conjunto incaico fichar al zaguero central de la Selección de Perú es una gran noticia y mucho más si llega procedente de un gigante del fútbol mundial como el Xeneize. Sin embargo, en los últimos meses su figura fue decayendo cada vez más debido a que dentro de la cancha su nivel está en caída y los hinchas le hacen reclamos que él mismo reconoce como justos.

Lo cierto es que Zambrano lleva 6 expulsiones en la temporada y, a raíz de las suspensiones correspondientes, se perdió varios encuentros para Alianza Lima. Por ese motivo, los fanáticos no le perdonan la irresponsabilidad de recibir tarjetas rojas constantemente, porque no puede ser utilizado en partidos como en la reciente eliminación de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima.

En ese sentido, el propio jugador rompió el silencio en las últimas horas y habló públicamente para aclarar la situación en la que está inmerso. “Hablé con los Navarro y me caerá una sanción económica por las expulsiones”, expresó en primer lugar. Luego, el Kaiser peruano amplió: “Me hago cargo y me parece justa. No me voy a molestar porque sé que he perjudicado al club”.

Así las cosas, el experimentado defensor afrontará una sustancial multa financiera que saldrá de su salario para saldar la deuda que tiene con la institución. Lejos de hacer un problema aún mayor en medio de este pésimo presente futbolístico, el zaguero reconoció sus errores reiterativos y se puso a total disposición del club, además de haberse hecho responsable y darle la razón a los hinchas.

El paso de Carlos Zambrano por Boca

El defensor peruano arribó al Xeneize a principios de 2020 por un desembolso de 1,5 millones de euros, procedente de Dinamo de Kiev, de Ucrania. Con la camiseta de Boca disputó un total de 62 partidos oficiales, entre los que consiguió convertir 2 goles (incluido uno a River en el Superclásico de octubre de 2021), una asistencia, recibió 19 tarjetas amarillas y también 3 expulsiones.

Carlos Zambrano, tras salir campeón de la LPF 2022 con Boca Juniors. (Getty Images)

Además de las estadísticas en la sumatoria de los cotejos, Zambrano conquistó 5 títulos con la casaca azul y oro. En su primer año, ganó el Campeonato 2020, Copa Argentina 2020 y Copa de la Liga 2020 -llamada Diego Armando Maradona, en homenaje al prócer-. Luego, volvió a levantar la Copa Argentina 2022 y la Copa de la Liga 2022, hasta que se marchó a Alianza Lima a fines de ese año.

