Tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo, Jorge Carrascal hizo un baile que se volvió viral en las redes

El pasado sábado, Flamengo y Palmeiras definieron la Copa Libertadores 2025 en Lima, Perú. Los de Río de Janeiro se impusieron 1 a 0 con un tanto de Danilo y conquistaron por cuarta vez en su historia el torneo más importante del continente. Una pieza importante del conjunto que dirige Filipe Luis fue Jorge Carrascal, el ex futbolista de River que llegó al elenco brasileño en este 2025 tras su paso por el fútbol ruso.

Jorge Carrascal jugó los 90 minutos en la victoria de Flamengo y tuvo un buen papel. Una vez terminado el partido y la premiación, los jugadores del Mengao continuaron con la celebración en el vestuario y allí se filtraron algunos momentos de la intimidad, ya sea por historias de Instagram o vivos de la misma red social.

Leo Pereiro hizo un vivo desde el vestuario y en un momento enfoca a Jorge Carrascal, quien sin miedo al ridículo y con mucho ritmo colombiano en la sangre se presta para bailar y decide hacer unos movimientos extraños que causaron la gracia de sus compañeros y también que las redes sociales lo viralicen.

El resurgir de Carrascal

El colombiano siempre fue dueño de una gran talento y eso lo llevó al fútbol europeo en sus inicios. Inclusive, en 2019 despertó el interés de River, que lo contrató como una promesa en aquel año. En su paso por Núñez nunca logró establecerse como titular e inclusive llegó a generar malestar entre los hinchas por algunas actitudes irresponsables.

A comienzos de 2022 se marchó al fútbol ruso, primero para jugar en CSKA Moscú y luego pasó a Dínamo Moscú y allí se destacó. A mediados de 2025 optó por regresar al fútbol sudamericano para jugar en Flamengo y la apuesta le salió más que bien ya que se consagró campeón de la Copa Libertadores y todavía sueña con ganar el Brasileirao.

La reacción de los hinchas de Flamengo al baile de Carrascal

