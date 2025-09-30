El jugador de Flamengo que quiere irse del club antes de la serie de Copa Libertadores contra Racing

Ubicado entre los mejores cuatro de América, y liderando en soledad el Brasileirao, el contexto invita a imaginar que todo es color de rosas en Flamengo. Sin embargo, un cimbronazo de último momento demuestra todo lo contrario. Es que, a las puertas de la semifinal de la Copa Libertadores frente a Racing, en el Mengao se encendieron las alarmas por un caso de “incomodidad” dentro del plantel.

Con figuras como Saúl, Jorginho, Pedro y compañía, pocas dudas caben sobre la jerarquía que tiene el entrenador Filipe Luis bajo sus órdenes. Pero ese nivel de alto vuelo no tiene conformes a todos. Según informó Bolavip Brasil, Michael, uno de los delanteros del equipo, decidió no quedarse de brazos cruzados.

El delantero de 29 años es uno de nombres que más se vio perjudicado por la plantilla cualificada con la que cuenta el Mengao. A pesar del alto ritmo de competencia al que se enfrenta el equipo, en lo que va del año lleva disputados tan solo 1.279 minutos, distribuidos en 26 duelos oficiales.

Las lesiones, combinadas con un rendimiento discreto (dos goles y cuatro asistencias), lo llevaron a perder terreno hasta el punto de no ser convocado en varios compromisos. Y cansado de correr de atrás en la consideración en un tramo decisivo del año, Michael tendría decidido dar un paso al costado. Al punto que buscaría una salida inmediata. Su objetivo es recuperar confianza y ritmo competitivo en otro destino cuanto antes, con el sueño de situarse bajo la órbita de la Selección de Brasil.

Michael podría irse de Flamengo al no estar conforme con su rol en el equipo (Getty Images).

La dirigencia de Flamengo ya está al tanto de la situación y, aunque lo consideran una pieza valiosa, no pondrían trabas si surge una oportunidad de mercado. Tampoco lo haría Filipe Luis, por lo que el Mengao podría perder un integrante en plena temporada.

La carrera de Michael

El delantero brasileño llegó a Flamengo en 2024, luego de un fugaz paso previo en 2021, proveniente de del Al Hilal de Arabia Saudita. En su primer ciclo disputó 105 partidos, convirtió 23 goles y levantó seis títulos, números que convencieron a la dirigencia de apostar por su vuelta. Firmó contrato hasta 2028, pero todo indica que se le pondrá un freno antes de que finalice.

Previo a ponerse la camiseta del Mengao y su aventura por Medio Oriente, Michael se destacó durante tres años en el Goias de Brasil, luego de dar sus primeros pasos por los modestos Monte Cristo, Goiania y Goianésia.

