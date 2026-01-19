Es tendencia:
Gremio blindó con una cláusula ‘anti clubes europeos’ a una de sus mayores promesas

En julio de 2024 firmó su primer vínculo y debido a su proyección, le establecieron una cláusula para impedir que se lo lleven de Europa.

Por Julián Mazzara

© Instagram @roger_ofc07Roger Días firmó su contrato con Gremio.

A lo largo del último tiempo, diferentes clubes de Europa se llevaron a las máximas promesas del fútbol brasileño. Así fue como Endrick dejó a Palmeiras y emigró hacia Real Madrid, o como Estêvão hizo lo propio para recalar en Chelsea.

Nutrir al Brasileirão es una de las misiones que tienen los clubes. Sobre todo aquellos que no cosechan un título a nivel local y que, desde hace varios años, les cuesta figurar en el plano internacional. Uno de esos casos es el de Gremio.

Tras anunciar la renovación de Roger Días, el extremo de 18 años que seguirá hasta 2028, los directivos del elenco de Porto Alegre le establecieron una cláusula de 100 millones de euros, con la que buscan espantar a las grandes potencias del Viejo Continente. El joven que es considerado como el ‘nuevo Ronaldinho’ tenía un vínculo que lo unía hasta mayo de 2027.

Para seguir potenciándolo de cara al futuro, y que pueda darle grandes alegrías a los hinchas gaúchos, el zurdo sumará minutos en el campeonato estadual y seguirá siendo parte de la rotación de cara al inicio del Brasileirão.

La calidad de Roger Días es lo que cautivó a los directivos, a los miembros del cuerpo técnico que comanda Luis Castro y también a los simpatizantes. Claro, el juvenil comenzó a destacarse en Campeonato Gaúcho, donde es la gran revelación, y por eso mismo decidieron seguir apostando por él.

Cabe destacar que su técnica y el gran regate que posee en el uno contra uno, fueron motivo suficiente para que en tierras brasileñas comenzaran a ilusionarse como cuando un tal Ronaldo de Assis Moreira dio sus primeros pasos en el Tricolor.

DATOS CLAVES

  • Gremio renovó el contrato del juvenil Roger Días hasta el año 2028.
  • El club estableció una cláusula de salida de 100 millones de euros.
  • El extremo de 18 años es considerado el “nuevo Ronaldinho” por su talento.
