Mientras sueña con la Selección Argentina, Flamengo tomó una contundente decisión con Agustín Rossi

De más está decir que el presente que atraviesa Agustín Rossi es magnífico. Está inmerso en un momento fantástico desde su llegada a Flamengo y fue uno de los máximos responsables para conseguir la clasificación a la final de la Copa Libertadores de América, debido a sus múltiples atajadas contra Racing. En ese contexto, la dirigencia de la institución tomó una fuerte decisión.

En el encuentro de vuelta por la semifinal, el arquero se lució una y otra vez para mantener el arco en cero y sellar el boleto a la gran final. Pese a los constantes intentos de la Academia, el guardameta mostró su mejor repertorio para contener la valla invicta en los últimos minutos. Por ese motivo, estará presente el próximo sábado 29 de noviembre en el Monumental de Lima.

Lo cierto es que la dirigencia de Flamengo decidió renovarle el contrato a Rossi. Si bien hasta el momento se trata de un deseo de parte del club, las negociaciones empiezan a tomar forma y se espera que no haya grandes complicaciones para llegar a un acuerdo. De esta manera, el Mengao se aseguraría contar con el arquero durante un largo periodo de tiempo.

Agustín Rossi, arquero de Flamengo y ex Boca. (Getty Images)

Bien cabe destacar que el vínculo actual tiene vigencia por dos años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2027. En caso de estampar la firma con los requisitos que se pretenden, Agustín estaría vinculado hasta fines de 2029 con el conjunto brasileño. Eso daría como resultado una especie de ‘blindaje’, ya que se extendería el convenio y se mejoraría el salario del profesional.

Un dato no menor a resaltar es que Rossi llegó en condición de libre. Después de no pactar su renovación para continuar en Boca allá por finales de 2022, en enero de 2023 consiguió una salida a préstamo a Al Nassr de Arabia Saudita, que le dejó 1,2 millones de euros al Xeneize. Después de vivir el primer semestre en Medio Oriente y quedar libre, a mitad de año firmó con Flamengo.

Poco a poco se fue consolidando en uno de los arcos más importantes del continente y ahora atraviesa un momento espectacular en lo individual, que repercute directamente en lo colectivo. Es que debido a su gran nivel en la revancha ante Racing, el Mengao clasificó a la final de la Copa Libertadores que será contra Palmeiras. Por eso, Flamengo busca renovarle el contrato.

