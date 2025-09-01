Luto en el fútbol chileno: falleció un hincha de Colo Colo en pleno clásico contra la Universidad de Chile

El pasado domingo, el fútbol chileno tendría que haber vivido una verdadera fiesta, pero la tragedia se hizo presente y lo sucedido entre Colo Colo y Universidad de Chile dentro del campo de juego pasó a un segundo plano. Mientras se desarrollaba el primer tiempo, un hincha del Albo -de entre 30 y40 años- se subió al techo del sector Galvarino, aparentemente con fines de querer cambiarse de sector, cuando cayó al vacío. Inmediatamente fue trasladado al centro de salud más cercano, pero perdió la vida. Lo curioso es que el encuentro continuó, inclusive lo ganó el Cacique por 1 a 0.

¿Qué dijo el presidente de Blanco y Negro?

Aníbal Mosa es el presidente de Blanco y Negro, la gerenciadora de Colo Colo. Al ser consultado respecto al hincha fallecido en el estadio afirmó: “Primero expresar nuestras condolencias a la familia del hincha fallecido, muy lamentable lo que ocurrió, nosotros hacemos muchos esfuerzos para que la gente pueda estar segura y disfrutar un evento deportivo. Lamentablemente este hincha, que no se debió haber subido al techo, al parecer perdió el equilibrio y termina cayendo de una altura de 3 o 4 metros. Es llevado al hospital de La Florida y nos enteramos 30 minutos después que había fallecido. Mandarle un sentido pésame a la familia”.

Además, agregó: “Cuando nos enteramos se constituye un comité de emergencia en nuestras oficinas, donde estábamos todos presentes, cerca de 15 personas: estaba el general de Carabineros, el fiscal, la gente de la Delegación, gente de Universidad de Chile, nosotros”.

Los jugadores de Colo Colo en la previa al clásico. (Foto: @ColoColo).

¿Por qué continuó el partido?

Mosa explicó el motivo por el cual en Superclásico no se detuvo: “Efectivamente la palabra la tenía el general de Carabineros para ver si se continúa o no, y la decisión fue que era mejor que continuara el partido porque evacuar a 40 mil personas en la mitad del partido podía ser mucho más peligroso. Nosotros lo que hicimos fue acatar las instrucciones que se nos dio. Si nos dicen ‘tienen que seguir jugando’, seguimos jugando. Si nos dicen ‘tienen que suspender el partido’, nosotros lo suspendemos”.

ver también El DT de la Universidad de Chile relató el horror que vivió su familia ante Independiente: “Amenazaron a mi hijo de 9 años”

“Nos pusimos a disposición del fiscal, le entregué mi teléfono, tomó declaraciones, le entregamos las imágenes, creemos que nosotros no tenemos responsabilidad porque los techos no son para subirse y ver un partido de fútbol”, concluyó el presidente de Blanco y Negro.

Publicidad

Publicidad

ver también El pedido que le hizo una figura de U de Chile a Conmebol mientras definen la sanción por la barbarie ante Independiente: “Lo merecemos”