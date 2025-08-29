El pedido que le hizo una figura de U de Chile a Conmebol mientras definen la sanción por la barbarie ante Independiente: “Lo merecemos”

A más de una semana de los gravísimos incidentes que se dieron en Avellaneda en medio del partido que disputaban Independiente y Universidad de Chile, desde Conmebol todavía no definieron qué ocurrirá. Están analizando lo expuesto por ambas instituciones, además de que los presidentes de los clubes viajarán hasta Paraguay para la declaración final.

En el mientras tanto, hay versiones cruzadas por parte de los deportistas. En el ‘tiempo muerto’ que lleva el encuentro, tanto los jugadores del Rojo como los del Bulla son consultados por lo que pasó, como así también por lo que piensan que debería ocurrir y qué decidirían desde la Confederación Sudamericana de Fútbol.

En este caso, fue Lucas Assadi, la gran figura que tiene Universidad de Chile, quien le hizo un claro pedido a las autoridades: “No nos sentimos clasificados, pero nos lo merecemos por todas las cosas que pasaron”, exclamó. Además, en la conferencia de prensa aseguró que “fue un momento difícil, no hay mucho que hablar de eso. Condenamos la violencia“.

Al recordar lo vivivo en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el chileno de 21 años indicó: “No sabíamos qué pasaba, estábamos informándonos por redes sociales, íbamos sabiendo lo que salía del momento. Nos hemos mantenido informados y preocupados con los que se quedaron allá”.

Los violentos de Independiente tras robar una bandera de la U de Chile. (Getty Images)

El firme descargo de la Universidad de Chile ante la Conmebol

En la antesala del duelo de vuelta entre Independiente y U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Julio Vaccari había dicho una frase que no cayó nada bien en el elenco chileno. Tras caer ante Vélez, el DT del Rojo afirmó de manera irónica: “El miércoles hay que ganar. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival y porque hay que ganar, porque no sirve de nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”.

Desde el Bulla presentaron un descargo a la Conmebol y se hicieron eco de esa frase: “Un relatorio de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador (Julio Vaccari) los días anteriores”. A su vez, Gerardo Acosta, abogado de U de Chile afirmó: “Existe la posibilidad de que la U sea castigada sin hinchas. Yo creo que por un principio de proporcionalidad, porque los hechos se dieron siendo visitantes, la sanción debería ser solo de visitantes, ya que el comportamiento de local fue bastante razonable siempre”.

Además, agregó: “Las pruebas son todos videos y, además, vamos a ofrecer testigos que van contar su experiencia traumática en ese evento. Lo que vamos a pedir es que se declare suspendido de manera definitiva el partido y que se consolide el resultado del partido en el momento en que fue suspendido”.

Grindetti acusó de encubridora a la dirigencia de U de Chile

En el comunicado institucional que se encargó de leer personalmente el pasado miércoles, una semana después de la cancelación del partido, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, acusó de encubridora a la dirigencia de la Universidad de Chile.

Los barras-bravas de Independiente atacaron a los hinchas de Universidad de Chile. (Getty Images)

“Condenamos enérgicamente los hechos de violencia protagonizados por delincuentes disfrazados de hinchas y vamos a pedir que nunca más pisen una cancha de fútbol. Pero no podemos decir lo mismo de la Universidad de Chile ni de sus dirigentes. Su accionar es cómplice y vergonzoso. En lugar de repudiar lo que hicieron sus hinchas, eligieron encubrirlos y culpar a otros”, remarcó.