Universidad de Chile apuntó contra Vaccari e Independiente en su descargo ante la Conmebol y realizó un drástico pedido

El pasado 20 de agosto se vivió un calvario en el Libertadores de América producto de la violencia de las barras del Rojo y la U.

Por Lautaro Toschi

Los hinchas de la U de Chile en el Libertadores de América
Los hinchas de la U de Chile en el Libertadores de América

La noche del 20 de agosto de 2025 no se olvidará fácilmente. Violentos de Independiente y la Universidad de Chile protagonizaron una verdadera barbarie en el Libertadores de América en el marco de la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Todo comenzó con declaraciones de Julio Vaccari en la previa que no cayeron nada bien en los chilenos, pero sin dudas la situación verdaderamente desagradable se inició en la cancha del Rojo y todo fue producto de un pésimo operativo de seguridad.

Resultado difícil de explicar cómo se tomó la decisión de ubicar a los hinchas de la U de Chile en la Pavoni Alta sin que haya personal de seguridad, ni una reja, ni siquiera una red que impida que los inadaptados de siempre arrojen proyectiles hacia la Pavoni Baja, donde estaban los hinchas de Independiente. Esa situación se vivió durante todo el primer tiempo, el entretiempo y los primeros minutos del segundo tiempo, hasta que los damnificados se colgaron en el alambrado y pararon las acciones.

Los hinchas de la Universidad de Chile arrojaron piedras, pedazos rotos de inodoros, butacas, palos y hasta pis hacia abajo. Lo peor sucedió cuando la barra de Independiente llegó al sector y comenzó a golpear ferozmente a los pocos que quedaban en la Pavoni Alta del conjunto chileno. Allí se vivió una verdadera salvajada con humillaciones, palizas desmedidas y hasta con un hincha de la U arrojándose al vacío desde la tribuna alta, que afortunadamente cayó en un techo y no en el piso, sino ahora mismo probablemente estaría muerto.

El firme descargo de la Universidad de Chile ante la Conmebol

En la antesala del duelo de vuelta entre Independiente la U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Julio Vaccari había dicho una frase que no cayó nada bien en el elenco chileno. Tras caer ante Vélez, el DT del Rojo afirmó de manera irónica: “El miércoles hay que ganar. Hay que hacer trampa. Buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival y porque hay que ganar, porque no sirve de nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados, no hay caminos, no hay maneras, así que buscaremos la manera de ganar como sea”.

Desde la Universidad de Chile presentaron un descargo a la Conmebol y se hicieron eco de esa frase: “un relatorio de hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador (Julio Vaccari) los días anteriores”. Gerardo Acosta, abogado de la U de Chile afirmó: “Existe la posibilidad de que la U sea castigada sin hinchas. Yo creo que por un principio de proporcionalidad, porque los hechos se dieron siendo visitantes, la sanción debería ser solo de visitantes, ya que el comportamiento de local fue bastante razonable siempre”.

Hinchas de Independiente agreden a los de la U de Chile. (Foto: Getty).

Hinchas de Independiente agreden a los de la U de Chile. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Las pruebas son todos videos y, además, vamos a ofrecer testigos que van contar su experiencia traumática en ese evento. Lo que vamos a pedir es que se declare suspendido de manera definitiva el partido y que se consolide el resultado del partido en el momento en que fue suspendido”.

