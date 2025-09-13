River, en vilo: sin Abel Ferreira, Palmeiras ganó, gustó y goleó a días del cruce de cuartos de la Copa Libertadores

El próximo miércoles 17 de septiembre se dará el puntapié inicial a la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre River y Palmeiras. El cruce que iniciará en el Monumental y se definirá en Sao Paulo tendrá en vilo a todo el continente, ya que se verán las caras dos de los candidatos a quedarse con esta edición del certamen más importante de América.

Casi a la vez, el Millonario y el Verdao afrontaron sus compromisos por los campeonatos locales. Este sábado, River fue visitante de Estudiantes en La Plata y consiguió una firme victoria por 2 a 1 gracias a los goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández, y a pesar de la tempranera expulsión de Lucas Martínez Quarta en el primer tiempo.

Palmeiras, que puso un equipo con mayoría de titulares y que no tuvo a Abel Ferreira en el banco de suplentes por una suspensión, goleó por 4 a 1 a Internacional de Porto Alegre por la fecha 23 del Brasileirao a cuatro días del compromiso ante River. Los paulistas solamente guardaron a Agustín Giay, Emiliano Martínez y Andreas Pereira de sus titulares, y se cargaron al conjunto gaucho de manera contundente.

El ex Barcelona, Vitor Roque, anotó un triplete y se llevó la pelota a su casa. Fundamental para un delantero llegar confiado de esta manera a un cruce tan importante como el que se la viene a Palmeiras ante River. El tanto restante fue del volante Lucas Evangelista, y el descuento de Inter llegó de la mano del ex Racing, Johan Carbonero.

Vitor Roque, autor de un hat trick ante Inter de Porto Alegre (Getty)

Cabe destacar que el conjunto local se había puesto 3 a 0 en el marcador a los 29 minutos del primer tiempo, y para antes del descanso logró extender la goleada. A medida que transcurría el complemento, Palmeiras fue guardando figuras como Gustavo Gómez, José López, Felipe Anderson y los dos autores de los tantos de la jornada. Y titularísimos como Weverton, Aníbal Moreno, Joaquín Piquerez, Murilo y Facundo Torres disputaron los 90 minutos.

Publicidad

Publicidad

Cómo podría formar Palmeiras ante River

En base a formaciones dispuestas por Abel Ferreira en distintos partidos importantes del Verdao, el equipo brasileño podrían formar de ésta manera en el Monumental el próximo miércoles: Weverton, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista; Felipe Anderson, José López, Ramón Sosa; Vitor Roque.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

River Plate y Palmeiras serán protagonistas de una de las series más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. La eliminatoria iniciará en el Monumental de Buenos Aires y se definirá en el Allianz Parque de San Pablo, ya que el Verdao terminó mejor posicionado en la fase de grupos.

El choque de ida será el miércoles 17 de septiembre a las 21.30, mientras que la revancha se llevará a cabo el miércoles 24 en el mismo horario. Cabe recordar que todos los partidos de esta competencia se podrán ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

Publicidad