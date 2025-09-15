Es tendencia:
Alerta para Gallardo y River: Chelsea y Corinthians, los únicos dos que le ganaron a Palmeiras en los últimos tres meses

River tendrá la difícil tarea de eliminar al Palmeiras de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

Por Germán Carrara

El Palmeiras, rival de River en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, solo perdió 2 partidos en los últimos 3 meses.
Este miércoles 17 de septiembre el River de Marcelo Gallardo recibe a Palmeiras en el Estadio Monumental, bajo el marco de uno de los enfrentamientos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025 (los otros cruces son Vélez vs. Racing, Liga de Quito contra Sao Paulo y Estudiantes vs. Flamengo).

Y la realidad es que no se percibe como una tarea sencilla para el Millonario, puesto que los comandados por Abel Ferreira no suelen tropezar. De hecho, en los últimos 3 meses solo registra dos caídas. Una frente a Corinthians en el clásico paulista que se disputó por los Octavos de Final de la Copa de Brasil el 7 de agosto y la otra ante el Chelsea en los Cuartos de Final del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 el 5 de julio.

Además, en lo que respecta al Brasileirao, el Palmeiras ganó 7 y empató 3 en las últimas 10 presentaciones y registra solo 17 goles en contra en 21 compromisos (de hecho, con estos números tan destacados se ubica segundo en la tabla de posiciones con 46 puntos, por debajo del Flamengo que suma 50, pero con un partido más).

El historial adverso de River con Palmeiras

Si bien cada cruce es diferente, la historia también indica que para River nunca fue fácil el Palmeiras. De hecho, en lo que a Copa Libertadores se refiere, el Verdao lo eliminó las dos veces que se enfrentaron. Una fue en la Semifinal de la edición 1999 (1 a 0 para el Millonario en el Monumental, pero cayó 3 a 0 en el Parque Antártica) y la otra en la misma instancia un año después (3 a 0 en San Pablo para los locales y 2 a 0 para River en Núñez).

Asimismo, en total, contando también los duelos que protagonizaron en la Copa Mercosur (en la fase de grupos de 1999 y de 2001), el elenco brasileño exhibe una estadística favorable de 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

¿Cuándo es el partido de vuelta de River con Palmeiras?

Luego de lo que será el choque de este miércoles a las 21:30 horas (ARG) en el Estadio Monumental, River y Palmeiras se volverán a ver las caras una semana después (24 de septiembre a la misma hora) en el Allianz Parque. El ganador clasificará a la Semifinal de la Copa Libertadores en donde se medirá a Liga de Quito o a San Pablo.

