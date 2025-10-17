Es tendencia:
River Plate

La fuerte sanción de AFA al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo a horas de la visita de River a Talleres

El Tribunal de Disciplina suspendió por tres partidos a un miembro clave del equipo del trabajo del Muñeco. Los detalles.

Por Joaquín Alis

Fuerte sanción de AFA a un integrante del cuerpo técnico de Gallardo
© Getty ImagesFuerte sanción de AFA a un integrante del cuerpo técnico de Gallardo

A falta de poco para el viaje a Córdoba para enfrentar a Talleres, River fue notificado sobre una sanción para un integrante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Se trata de Hernán Buján, uno de los hombres de mayor confianza del Muñeco, que fue suspendido por un fuerte cruce con el árbitro Yael Falcón Pérez en la derrota ante Rosario Central.

El Tribunal de Disciplina oficializó un castigo de tres fechas para el ayudante del entrenador por insultar al juez en el Gigante de Arroyito. La decisión se debe al incumplimiento del artículo 13 inciso 1.c) del Código Disciplinario, referido a la “conducta incorrecta de los jugadores y oficiales” en partidos y competiciones.

Ya sabemos que nos iban a cag… Son unos ladrones hijos de p… Chupame bien la p…“, le dijo el colaborador a Gallardo a Falcón Pérez, según el informe arbitral, de acuerdo a lo informado por El Gráfico. De esta manera, el ayudante tendrá que cumplir ante la “T” y Gimnasia, teniendo en cuenta que había sido suspendido provisoriamente y cumplió una jornada ante Sarmiento. Volverá en el Superclásico…

“No queda otra que adaptarse al sistema, nos pasa a todos, muchos callan, alguno levanta la voz, pero el sistema está así. Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado“, declaró Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior a la derrota en Rosario.

Cuándo juega River contra Talleres por el Torneo Clausura

El encuentro entre Talleres y River se disputará el próximo sábado 18 de octubre a partir de las 20.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro, que estaba programado para las 22.15 y se adelantó, será televisado por TNT Sports Premium. El encargado de impartir justicia será Ariel Penel.

La probable formación del Millonario es con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

