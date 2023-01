A un mes exacto de la coronación con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Leo Messi se encuentra definiendo su futuro como futbolista. Claro está que seguirá jugando y que seguirá haciéndose presente en la Albiceleste, pero a nivel clubes aún hay cierta incertidumbre respecto al mediano y largo plazo.

Con contrato vigente hasta junio de este 2023 en el PSG y con opción de renovar por un año más, muy posiblemente Leo esté atado al equipo parisino hasta fines de la temporada 2023/24 como mínimo y luego, con 37 años en ese momento, verá que es lo mejor para los últimos años de su carrera. En ese sentido, Messi ha recibido tentadoras propuestas desde Estados Unidos y hasta de Arabia Saudita, así como también se han manifestado del Barcelona para un posible regreso.

Y si bien a nivel económico no existen posibilidades, el amor por los colores y por su país también siembran la chance de que Leo pueda ponerle fin a su carrera de la manera más poética y retirarse en Newell's, equipo del cual es un ferviente hincha y fue su club formador hasta que se marchó a Barcelona con apenas 13 años. Que Leo se ponga la camiseta de la Lepra y juegue al menos un puñado de partidos en el fútbol argentino parecería una utopía, pero según Nahuel Guzmán en base a lo que habla con el mejor jugador del mundo, no sería algo tan inalcanzable.

El arquero de Tigres con pasado en Newell's y la Selección sostuvo en diálogo con D-Sports Radio que dialoga seguido con Messi de la posibilidad de jugar en la Lepra y allí, reveló: "Le pregunto si va a volver y me pone puntos suspensivos, ja. Verlo en Newell's es el sueño de los hinchas. Creo que a él le gustaría, siempre le ha hecho ruido. Lo veo, me lo imagino". Por si no quedaron dudas, el "Patón" expresó contundentemente que en lo que habla con Messi, siente que las posibilidades de jugar en el conjunto de Parque Independencia son factibles.

Además, el rosarino de 36 años manifestó que a él también le gustaría tener un nuevo ciclo en Newell's antes de ponerle fin a su carrera. Cabe recordar que Guzmán fue el arquero de aquel equipo rojinegro que fue semifinalista de la Copa Libertadores en 2013, donde de compañero tenía a Gabriel Heinze, actual DT leproso. ¿Imaginan a Leo Messi en nuestro fútbol?