Lionel Messi disfruta de unas vacaciones tras haberse proclamado campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. En este escenario, el capitán del combinado nacional aprovechó su estancia en Rosario para pasar la fiesta de Año Nuevo junto a toda su familia.

Al igual que en otras ocasiones, el futbolista de PSG compartió un mensaje en las redes sociales para destacar lo que experimentó en el transcurso de los meses, agradecer el respaldo de los fanáticos y, en especial, enviar sus mejores deseos y energías para el 2023.

En esta oportunidad, el ganador de siete Balones de Oro realizó otra publicación después de haber efectuado un balance del año. En algunas de las imágenes, se lo observa solo con su esposa, Antonela Roccuzzo, y en otra también está con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Sin embargo, hubo un detalle en particular que no pasó desapercibido en el público. Se trata de la vestimenta de la Pulga. El ex Barcelona eligió un look particular, con una camisa y una bermuda verde con detalles naranjas, que generó diferentes reacciones: desde comparaciones con un duende o gnomo hasta un supuesto homenaje a Bangladesh.

Pero, en especial, surgieron preguntas acerca de la marca y el precio de la ropa que exhibió el autor de siete goles en la última edición de la Copa del Mundo. Conocé las respuestas.

¿De qué marca es la ropa que usó Messi en la fiesta de Año Nuevo?

Según se aprecia en las fotos que publicó el referente de la Albiceleste, la vestimenta es de Gucci, una casa de moda italiana de lujo de alta gama, con sede en Florencia, y que es reconocida dentro del rubro como una de las marcas más prestigiosas del planeta.

Cabe destacar que no es la primera vez que el astro rosarino decide utilizar ropa de la firma de origen italiano. De hecho, en la reciente Navidad también usó otra camisa del fabricante.

¿Cuánto sale la camisa y el pantalón que lució Messi en Año Nuevo?

La camisa tiene un costo de 950 euros, es decir, alrededor de 180.000 pesos, mientras que el pantalón es aún más caro y tiene un precio de venta de 1.180 euros, que equivale a 224.000 de la moneda argentina. De todos modos, ambas prendas se encuentran agotadas.

El mensaje de Messi para despedir el 2022 y recibir el 2023

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí.

También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño.

Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023.

¡Un abrazo enorme a todos!”