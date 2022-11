La polémica entre Robert Lewandowski y Lionel Messi se dio con la entrega del Balón de Oro 2021. El polaco se quedó con el Premio The Best que entrega la FIFA y el argentino, con el que otorga la Revista France Football. Luego explotaron unas declaraciones del europeo: "El premio The Best es más importante. En cambio, en el Balón de Oro opinan periodistas. El premio que otorga la FIFA es mucho más importante".

"Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí", disparó también Lewandowski. Sin embargo, ahora sorprendió a todos.

Este viernes, el delantero habló en conferencia de prensa desde Qatar y le preguntaron por su relación con Leo. "¿Mi relación con Messi? ¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de Messi", contestó el polaco. Incluso agregó: "Messi está en muy buena forma no solo en la Selección, sino también en el PSG. Se nota a cada paso que es una leyenda del Barcelona".

Además, Robert le restó importancia al duelo del grupo ante Argentina: "Sorprende cómo viven los periodistas extranjeros el partido Argentina-Polonia y el duelo Messi-Lewandowski. Con nosotros nadie piensa en este partido, porque -como pasa en este tipo de situaciones- puede ser un partido sólo por el honor". Para cerrar, aseguró: "Brasil y Argentina se ven muy bien pero también están España y Francia, que a pesar de las bajas por lesiones, tiene a Mbappé y a Benzema, un ataque muy peligroso".

