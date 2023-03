El ex PSG que fulminó a Messi: "Si me entero que renueva..."

La ilusión de que Lionel Messi vuelva a ganar la UEFA Champions League después de casi una década se esfumó este miércoles luego de que Bayern Múnich venciera al Paris Saint-Germain por 2 a 0 en Alemania para eliminarlo de la competencia en apenas octavos de final.

Las críticas no tardaron en llegar. Los cañones apuntaron a la dirigencia por los continuos errores en los fichajes, al DT Galtier y a las grandes estrellas del plantel, como Mbappé, Verratti, Neymar y más. Leo tampoco pudo esquivar los reproches y, en esta oportunidad, un exjugador del club arremetió contra él.

El exfutbolista Jérôme Rothen nunca tuvo pelos en la lengua a la hora de referirse al rendimiento de la Pulga y esta vez se pasó de la raya. "A Messi no lo queremos. ¡Él no quiere invertir en este club! ¡En los partidos que importan desaparece por completo! Lo que es una broma, porque es que hemos visto sus partidos en la Copa del Mundo", soltó sin piedad.

Como si fuera poco, en vísperas a una posible extensión de contrato con PSG, Rothen fue terminante. "Si mañana me entero que Messi va a renovar por el PSG, me declaro en huelga y no vuelvo a ir al Parque de los Príncipes", exclamó en plena transmisión de RMC Sport. Una falta de respeto imperdonable.