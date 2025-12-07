La explicación de Claudio Úbeda por el sorpresivo cambio del Changuito Zeballos en la eliminación de Boca ante Racing: “Lo vimos con gestos”

En la tarde-noche del domingo, Racing eliminó a Boca y clasificó a la final del Torneo Clausura 2025. Gracias al gol de Adrián Martínez, la Academia ganó 1-0 en La Bombonera por las semifinales y eliminó al Xeneize del campeonato doméstico. De esta manera, los de Avellaneda sacaron pasaje a Santiago del Estero, mientras aguardan por Estudiantes o Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Cuando todo estaba igualado en el complemento, Claudio Úbeda sacó a Exequiel Zeballos, que era el mejor de la cancha. Inmediatamente después de inesperada y desacertada decisión, llegó el gol de Maravilla para sentenciar el encuentro. Encima, Alan Velasco no pesó en los 20 minutos que jugó en el lugar del Changuito, por lo que la modificación fue aún más grave.

Lo cierto es que en la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso, el director técnico dijo presente y fue consultado ante la modificación que marcó un antes y un después. “Lo que estábamos viendo con gestos es que Exequiel estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo”, explicó el director técnico.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca Juniors. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el entrenador del Xeneize continuó con la justificación de su resolución en el segundo tiempo. “Si miramos para atrás, en los tres partidos anteriores también había salido en los últimos minutos“, sostuvo como argumento. “Hizo un desgaste físico muy grande durante el tiempo que estuvo en campo y por eso tomamos esa decisión“, añadió después.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el líder del cuerpo técnico amplió su discurso al respecto. “Con el ingreso de Alan busqué una característica similar en el hecho de ser derecho y jugar a pie cambiado en el sector izquierdo“, sumó como otro motivo para dar a conocer qué lo llevó a reemplazar a Zeballos por el futbolista que volvía de una lesión.

No conforme con su respuesta hasta el momento, Úbeda volvió a insistir con la cuestión y fue ahí cuando expresó: “Darle aire al reemplazo de Exequiel que estaba un poco cansado y que pueda sumarse a la mitad de la cancha a tener más control de juego, que era lo que pretendíamos porque el partido estaba demasiado dividido por el ida y vuelta que proponía Racing”.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca, durante el duelo ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

“El balance no es bueno después de haber perdido el partido“, soltó el entrenador del Xeneize tras lo ocurrido este domingo en el campo de juego de La Bombonera. Y para cerrar su relato, sobre su futuro inmediato en la institución, Úbeda manifestó: “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. Obviamente hablaremos con Román y el Chelo de lo que viene por delante“.

